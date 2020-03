Kod deset osoba sa područja Rasinskog okruga potvrđen korona virus

Na području Rasinskog okruga do danas je registrovano 10 osoba sa potvrđenim korona virusom. Troje ih je smešteno na infektivnu kliniku u Nišu, a ostali su sa lakšom kliničkom slikom i poslati su na kućno lečenje

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, Institutu Torlak poslato je još šest uzoraka zbog sumnje na COVID 19 i rezultati se očekuju danas.

Ambulanti za respiratorne infekcije “14. oktobar” juče se javilo 17 pacijenata, od kojih su dva upućena na infektivno odeljenje kruševačke bolnice, dok ih je 15 imalo druga respratorna oboljenja.

Inače, Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar izjavio je danas da je četvrta žrtva korona virusa u našoj zemlji žena iz Niša stara 60 godina, koja je bila dugogodišnji neregulisani dijabetičar.

Lončar je u izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je ona bila na respiratoru od 21. marta, da je imala težak oblik bolesti i da su se lekari do poslednjeg trenutka borili za njen život.

Do juče je na respiratorima bila 21 osoba, to su teški pacijenti i bitnijih promena do jutros nije bilo, ukazao je Lončar.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji su koronavirusom zaražene 303 osobe, među kojima i dve bebe.

U toku jučerašnjeg dana registrovane su nove 54 zaražene osobe, a na bolničkom lečenju su 152 osobe zaražene koronavirusom.

Od koronavirusa do sada je izlečeno 15 osoba, među kojima i jedna devojka koja boluje od dijabetesa.

