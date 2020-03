VAŽNI TELEFONI

AMBULANTA ZA RESPIRATORNE INFEKCIJE – AMBULANTA “14. OKTOBAR”

Radi 24 sata, telefoni:

064 865 3574

064 865 3575

064 865 3576

037 350 1580

037 350 2150

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC

epidemiolozi se od 8 do 14 časova javljaju na brojeve

037/438-794

037/427-241

037/422-951

a do 22 sata na brojeve

064/894 2283

064/894 2282

KOL CENTAR ZA STARIJE SUGRAĐANE

037/446 446

066/446 446

na te brojeve građani, pre svega stariji, mogu da se informišu o načinima pružanja pomoći

TAKSI PREVOZNICI KOJI BESPLATNO DOSTAVLJAJU NAMIRNICE ZA STARIJE

NEXT taksi 037/43 43 43

BOSS taksi 037/444 555

URBAN taksi 037/499 499

Moj grad – moj taksi 037/492 492

Ovi taksi prevoznici vrše uslugu dostave osnovnih životnih namirnica za lica starija od 65 godina uz fiskalni račun bez naplate dovoženja.

LEKOVI NA KUĆNU ADRESU, CENTAR ZA POMOĆ U NABAVCI I ISPORUCI

037/ 417 740

064/ 820 23 10

Apoteka Kruševac je u saradnji sa partnerom Apotekarskom ustanovom „Dr Max“ organizovala kontakt centar za pomoć u nabavci i isporuci lekova na kućnu adresu. Pozivanjem ovih brojeva stupićete u kontakt sa apotekarima kojima ćete izneti vaše potrebe i napraviti dogovor oko slanja kurira na vašu adresu.

Radnim danima od 8:00 do18:00 časova, subotom od 8 do14 časova, nedeljom od 8 do 12 časova, a isporuka u roku od 24 sata.

Usluga savetovanja i dostave je besplatna.

Zainteresovani se mogu javiti i na mejl: callcentar@drmax.rs

Ova usluga je namenjena građanima starijim od 65 godina, trudnicama, hroničnim pacijentima i onima čija je mogućnost kretanja ograničena zbog aktuelne epidemiološke situacije.

DOM ZDRAVLJA, AMBULANTE

Brojevi telefona u centralnim ambulantama za pružanje informacija građanima, u funkciji od 19.marta 2020.godine, tokom 24 časa:

064/865 3577

064/865 3578

064/865 3579

037/350 8888 od 07 do 18 časova

SAVETOVALIŠTE “NARCIS” savetodavna podrška

037-350-6000

Tim savetovališta „Narcis“ telefonom pruža savetovanje namenjeno svim kategorijama stanovništva, posebno starijima. Telefonsku podršku pružaju psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, nutricionista i strukovna medicinska sestra.

JKP VODOVOD

Za vreme trajanja vanrednog stanja korosnici sve zahteve, molbe i pitanja upućuju elektronskim putem na mejl : zahtevi@vodovodks.co.rs ili na besplatni broj za informacije 0800/ 303 037

Brojevi konretnih službi:

prijava kvarova na vodovodnoj mreži 037/415 334

prijava kvarova na kanalizacionoj mreži 037/415 323

služba za priključke 037/415 326 (zahtevi za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, zahtevi za odvajanje vodomera zbog izmirenja obaveza, zahtevi za izradu urbanističkog projekta):

(zahtevi za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, zahtevi za odvajanje vodomera zbog izmirenja obaveza, zahtevi za izradu urbanističkog projekta): pravna služba 037/415-313 (naknada štete, promena imena korisnika i dr. pravni poslovi)

(naknada štete, promena imena korisnika i dr. pravni poslovi) služba računovodstva 037/415 337 (informacije o knjiženju po plaćenim računima za pravna lica)

(informacije o knjiženju po plaćenim računima za pravna lica) služba unosa i obrade podataka 037/415-316 (informacije o knjiženju po plaćenim računima za fizička lica)

(informacije o knjiženju po plaćenim računima za fizička lica) služba za očitavanje vodomera – šalter reklamacija 037/415 324 (sporazumi o otplati duga na rate, reklamacije korisnika na uvećanu potrošnju, očitavanje i sve druge vrste reklamacija po računu)

(sporazumi o otplati duga na rate, reklamacije korisnika na uvećanu potrošnju, očitavanje i sve druge vrste reklamacija po računu) naplata – utuženja 037/415 317 ( informacije o utuženjima zbog dugovanja za vodu)

( informacije o utuženjima zbog dugovanja za vodu) služba za javne nabavke 037/415-330 (pitanja koja se odnose na javne nabavke)

(pitanja koja se odnose na javne nabavke) služba za baždarenje vodomera 037/480 838, 064/884 1870 (pitanja koja se odnose na pucanje stakla i oštećenje vodomera)

(pitanja koja se odnose na pucanje stakla i oštećenje vodomera) služba vozno – mašinskog parka 064/885 2150

Fabrika za proizvodnju vode Majdevo 064/824 9508

Postrojenje za preradu otpadnih voda 064/824 9514

Centrala 037/415 301 – sva druga pitanja koja se odnose na poslovanje preduzeća

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KRUŠEVAC

0800 031 037, pozivi su besplatni.

Na taj broj građani mogu prijaviti reklamaciju ili

postaviti pitanje. Broj je dostupan iz fiksnih mreža, a pozivi iz mobilnih mreža nisu omogućeni.

Ostali brojevi:

Centrala 037/423 036

Komercijala 037/443 073

Računovodstvo 037/425 999

Finansije 037/438 792

GRADSKA TOPLANA

centrala: 037/426-482

REGIONALNA PRIREDNA KOMORA KRUŠEVAC

037/ 441 128

e-mail: krusevac@pks.rs

VAŽNI TELEFONI

