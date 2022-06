„Ključ od Kosova“ pred Kruševljanima

U okviru VII Vidovdanskog festivala knjige, u E-čitaonici kruševačke Narodne biblioteke, prof. dr Boško Suvajdžić predstavio je svoju najnoviju knjigu „Ključ od Kosova“.

U ovoj knjizi autor se bavio istorijom i mitom kosovske legende od samih početaka pa do njenog odjeka u savremenoj srpskoj poeziji i drami, jedan deo posvetio je etnografskim i komparativnim esejim i studijama, a jedan svojoj poeziji o Kosovu.

-Osnovni razlog zašto sam ovu knjigu pisao je shvatanje da je kosovska epika, kosovska legenda i opredeljenje kulturološko uporište našeg nacionalnog bića, bilo to u prošlosti ili sada, kada se sve može reći bez ikakve odgovornosti šta je to bilo 1389. i ko je sve učestvovao, jer postoje razne vrste činjenica koje se danas učitavaju u nešto što je istorijski okvir. Važno je da znamo ono što je istorija i ono što je legenda i da osetimo veličinu celog tog događaja – kaže Boško Suvajdžić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Knjiga „Ključ od Kosova“ objavljena je prošle godine, a predstavlja dugogodišnji rad ovog profesora.

-Ove godine izašlo je drugo izdanje što pokazuje da je knjiga dobro primljena. Inače, knjiga je dugi niz godina pisana, neki eseji su stari više od deset godina, ali je ona sklopljena kao celina koja bi trebalo da pokrije sve aspekte proučavanja kosovske legende od profesionalnih radova do moje lične, poezije o Kosovu, jer je kako Vuk Karadžić kaže: „Kosovo ona premjena koja je tako silno udarila u narod da je gotovo sve zaboravio što je bilo donde,pa samo odande počeli pripovijedati i pjevati“. To je epohalna civilizacijska promena i velika priča o srpskom narodu – objašnjava on.

Prof. dr Snežana Samardžija kaže da je monografija „Ključ od Kosova“ jedinstvena po svojoj strukturi i poetičkoj koncepciji i da to nije samo još jedna knjiga o Kosovu, već je, po svemu navedenom, jedinstvena knjiga o Kosovu. Naslov ove knjige inspirisan je nazivom zbirke pesama pesnika Miroslava Tešića „Ključ od kuće“ u kojoj postoji ciklus od sedam pesama okupljenih pod nazivom „Metohija, eh“.

-Ja sam se već i kod samog naslova opredelio za to da je „Ključ od Kosova“, „Ključ od kuće“ i samim tim sam nekako odredio i vrednosno i interpretativno ono čime se bavim i zbog čega se bavim.

Inače, Suvajdžić je u Kruševačkoj biblioteci gostovao nekoliko puta, a za naš grad vežu ga lepe uspomene.

-Bio sam u Kruševcu prethodnih godina, sada su Vidovdanski svečanosti i siguran sam da je ovo pravo mesto da se govori o Knezu Lazaru, o Vidovdanu i o nečemu što čini Kruševac duhovnom prestonicom i danas – rekao je on.

M.S.