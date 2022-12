Književni klub Bagdala i Narodna biblioteka Kruševac organizovali su okrugli sto o delu profesora Miloša Petrovića, cenjenog književnog kritičara, esejiste, dugogodišnjeg glavnog i odgovornog urednika časopisa „Bagdala“, koji je tokom leta preminuo. Na ovom književnom događaju o stvaralaštvu i neumornom i dugogodišnjem Petrovićevom radu govorili su brojni književnici i profesori.

– Miloš Petrović je moj višedecenijski prijatelj i na neki način mogu reći da me on dočekao na mom ulasku u književnost i to naše prijateljstvo traje sve do njegovo zemnog odlaska, ali on ostaje sa svim onim što je učinio za sve nas, srpsku književnu kritiku i kulturu. On je bio „dobar duh“ srpske književne kritike, a šta to znači, to može i svaki Kruševljanin da odgovori. Bio je čovek koji se nije libio, nego je naprotiv, hrlio svemu onome što je novo u našoj književnosti. Pamtim ga kao jednog čoveka koji je za svakoga našao dobru i plemenitu reč, trudeći se da to ne bude nikakvo kritičarsko praznoslovlje, nego da se dotakne suštine onoga što čita. Nema nijednog pisca iz njegovog kraja kome je Miloš uskratio podršku, nezavisno od uzrasta i poetike koju je taj zastupao. Uvek sa plementim podsticajem i razumevanjem, uvek odmereno, razložno, uvek sa pomno izgrađenim argumentima, uvek sa dobro odabranim rečima – rekao je dr Mihajlo Pantić, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pesnik Radomir Andrić, prisetio se prošlogodišnjeg Bagdalinog okruglog stola, koji je održan njemu u čast.

– Prošle godine Petrović je govorio o meni, što je ostavilo trag, ja sam za njega napisao jedan emotivan i subjektivan tekst, jer bez obzira koliko se mi trudili da ukažemo na neke činjenice, ono što mi doživljavamo je ono što je bitno. Početkom šezdesetih godina našao sam se u njegovom književnom krugu, a u tom stvaralačkom krugu, njegova živa reč imala je značajnu podsticajnost i odskakala od profesorsko-pedagoškog šematizma – prisetio se Andrić.

Na dugogodišnji rad u „Bagdali“ rame uz rame sa Petrovićem, osvrnuo se i Ljubiša Bata Đidić, urednik časopisa „Bagdala za decu i mlade“.

– Svejedno kroz koje je probleme sa njim prolazila Bagdala (materijalne, društvene, ideološke, sukobe unutar Kluba, lične sujete pisaca, klanovske podele, reorganizacije i transformacije…) Miloš Petrović je ostajao i opstajao, koliko kroz takve organizacione vetrometine, ali isto toliko da bude dosledan u čuvanju vrednosnica književne reči! U istoriji srpske periodike verovatno je bio urednik sa najdužim stažom! – rekao je Đidić.

O stvaralaštvu Petrovića, govorili su i Aleksandar B. Laković, dr Mićo Cvijetić, Gordana Vlahović, dr Predrag Jašović i Vladica Radojević.

– Bitni kvaliteti i napori njegovog obuhvata, vidljivi su u doslednosti i radoznalosti, tragalačkoj zapitanosti nad različitim literarnim modelima, takođe, i u odgovornosti za jezičke suptilnosti esejističkog teksta, koji je zapisivao lakim perom. Knjigama je pristupao sa radošću čitanja, ushodeći ka uzvisini Bagdale, odakle je Dušan Matić govorio hrastolisne stihove. U dvopevu snenom, u svetu literature, Miloš Petrović je živeo „dupli život“ za zemlju i nebo, in vivo, i svakako, ispisao svoj pobedonosni luk u srpskoj književnosti – rekao je Nebojša Lapčević, predsednik književnog kluba Bagdala.

Svi eseji, prikazi i članci nastali u čast legendarnog profesora Petrovića biće okupljeni u zborniku koji će izdati „Bagdala“.

– Ovo je lep trenutak i događaj sa kojim počinjemo da se odužujemo Milošu Petroviću za njegov književno-umetnički rad u „Bagdali“. Drago mi je da smo se okupili ovim povodom, a naš časopis objaviće i zbornik radova povodom ovog skupa o književnom delu ovog autora – najavio je Milan Vučićević pesnik i dugogodišnji član redakcije „Bagdala“.

Inače, ovaj događaj podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja.

M. Janković