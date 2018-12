Kruševljani će i ove zime moći da se oprobaju u spretnosti na ledu na klizalištu koje je pod pokroviteljstvom Grada Kruševca sinoć (10. decembra) otvoreno na trgu Kosturnica. U prisustvu brojnih radoznalih mališana i njihovih roditelja, novosadski „Haos animatori“ priredili su niz atrakcija

Vatreni šou na ledu, ledene vile, vatromet, svetleći robot visok tri metra i đuskanje za sve mališane – tako je izgledalo ovogodišnje svečano otvaranje klizališta na Kosturnici, za koje su bili zaduženi Turistička organizacija i Kancelarija za mlade.

Klizalište čijije pokrovitelj grad Kruševac, radiće do polovine februara, a do zimskog raspusta osnovcima i srednjoškolcima će biti omogućeno da gau periodu od 9 do 15 sati posete besplatno u pratnji profesora fizičkog vaspitanja, najavio je pomoćnik gradonačelnika za sport, Predrag Milenković.

Cene su iste kao i prošle godine: 150 dinara za sat i po vremena i 50 dinara za iznajmljivanje klizaljki.

Inače, prostor Kosturnice će, prema najavama direktorke Turističke organizacije, Suzane Milosavljević, tokom čitave zime biti posvećeno dečijim programima.

Uz samo klizalište montiran je i Deda Mrazov dvorac, otvoreni novogodišnji štandovi, a za 29. decembar su najavljene tradicionalne „Novogodišnje čarolije“ – trosatni program u kome će, između ostalog, nastupiti i mališani koji pohađaju različite umetničke, plesne, glumačke školice…

Klizalište na Kosturnici otvoreno uz vatreni šou, vile i svetleće robote

