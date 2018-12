Pred kruševačkom publikom premijerno predstava „I svaki put kao da je prvi“

Premijerno je izvedena na pozorišnom festivalu Bucini dani u Aleksandrovcu u junu, a pred kruševačkom publikom se predstava „I svaki put kao da je prvi“ prvi put našla nedavno

Urađena je kao koprodukcija ovdašnje pozorišne kuće i produkcije „Art tema“. Predstava, inspirisana delima Bore Stankovića i prilagođena modernom dobu, prema rečima rediteljke Jovane Tomić, na duhovit, dirljiv i iskren način progovara o kompleksnim muško ženskim odnosima, povlačeći paralelu između žena sa početka dvadesetog veka i današnjih, aktuelnih problema, koji se u mnogome ne razlikuju od konteksta o kom je pisao Bora Stanković.

– Dve žene, Anica i Tašana, na dva različita načina, koji proizilaze iz različitih biografija, društvenog i socijalnog miljea i porodičnih odnosa, spajajući sadašnji trenutak sa prošlim vremenima, pokušavaju da pronadju i ponovo izgrade lični identitet – navodi rediteljka.

Osnovni materijal za konstruisanje teksta je, objašnjava dramaturg Dimitrije Kokanov, preuzet iz pripovetke „Pokojnikova žena“ te drame „Tašana“. Predstava prati živote glavnih junakinja ta dva dela, Anice i Tašane, ali su njihove pozicije udovica iz originalnih tekstova, zamenjene situacijom ostavljenih žena.

Njih igraju glumice Jelena Matijašević i Jelena Stajkovac, koje osim glumačkog nose i deo produkcijskog dela predstave kroz, kako same kažu, svoju malu umetničku radionicu „Art temu“.

Potvrđuju da je saradnja sa Kruševačkim pozorištem, kao što se pokazalo i pre nekolilko godina predstavom „Lepotica Linejna“, odlična i plodotvorna.

U ovdašnjoj pozorišnoj kući prvi put se našla glumica Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Gordana Đurđević Dimić koja u predstavi igra Aničinu majku.

– Odavno sam želela da iskoračim iz Srpskog narodnog pozorišta i igram i u drugim delovima Srbije i mislim da ništa bolje od dolaska u Kruševac nisam mogla sebi da poželim. Sigurna sam da će ova predstava biti dugovečna. Interesantna je vizuleno i tekstualno – kaže ona.

U predstavi igraju i glumci ovdašnjeg ansambla: Biljana Nikolić, Nikola Rakić i Dejan Tončić. Koreografiju potpisuje Maja Kalafatić, kostimografkinja je Selena Orb dok je kompozitorka Miša Cvijović.

Na to da je Kruševačko pozorište otvoreno za saradnju te da je u proteklih nekoliko godina više predstava radilo u koprodukciji podsetio je direktor Branislav Nedić. On je za do kraja godine najavio premijeru predstave „Hronika palanačkog groblja“ te Novogodišnje predstave.

