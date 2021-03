Karate klub „Šotokan Ći“ iz Ćićevca proslavio pet godina rada i “pokupio” brojne nagrade

Zlatne srebrne i bronzane medalje na nacionalnim, ali i međunarodnim takmičenjima klrase vitrine ćićevačkih karatista, a ovim sportom se u klubu trenutno bavi tridesetoro mladih karatista, starosti od 4 do 28 godina

Karate klub „Šotokat Ći“ iz Ćićevca je formiran 17. decembra 2015. kada je održana osnivačka skupština i za kratko vreme ostvario je izvanredne rezultate.

Kata tim devojčica od 8 – 9 godina, Hana Mićić, Lena Đorđević i Teodora Milojević, prvakinje su Srbije, dve godine zaredom.

Ivan Urošević je na evropskom gran priju 2017. u Kadanju u Češkoj bio treći u borbama u konkurenciji dečaka od 12 – 13 godina.

Nastasija Ilić je na Evropskom prvenstvu za mlade u Nišu, 2016. osvojila srebrnu medalju u konkurenciji devojčica od 16 godina, Anđela Milojević je u Pragu 2019. osvojila treće mesto u katama do devet godina, a bila je najmlađa takmičarka sa osam godina.

– U klubu imamo 30 vežbača od 4 do 28 godina starosti, koji treniraju kate i borbe. U strukturi više ima devojčica (60 posto) u odnosu na dečake (40 posto) – kaže Lazar Radisavljević predsednik i trener kluba.

Zbog aktuelne korona epidemije prošle godine nije bilo takmičenja, a ni obeležavanja malog Jubileja Kluba. Radisavljević se nada da će u 2021. situacija biti bolja i da će se rad i trud mladih karatista pokazati u novom svetlu i sa značajnim odličjima.

Lazar Radisavljević je, inače, vredan i uspešan mladi sportski stručnjak iz Kruševca. Po struci je diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja, a istovremeno je diplomirao i na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu.

Njegovi uspesi su prepoznati i na nivou Srbije, pa je postao i trener mlade reprezentacije Srbije u karateu do 17 godina i član borda trenera za borbe Šotokan saveza Srbije. Proputovao je 19 zemalja u Evropi, od Grčke do Norveške, a samo 2019. bio je u čak deset zemalja. Pravi je globtroter, voli da putuje. Bio je i u Rusiji, a obišao je i celu Srbiju od Preševa do Subotice.

