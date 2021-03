Vučić obišao radove na Moravskom koridoru: Kruševac na auto-putu do kraja godine?

Deo Moravskog koridora od Kruševca do Pojata trebalo bi da bude završen do kraja ove ili do januara naredne godine, što znači da bi Kruševac za devet meseci mogao da bude povezan sa auto-putem Beograd – Niš. To je novinarima rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas obišao radove na mostu na Južnoj Moravi, kod Stalaća, koji se pravi kao deo Moravskog koridora. Obilasku su prisustvovali i ambasadori SAD i Velike Britanije u Srbiji Entoni Godfri i Šan Meklaud, predstavnici resornih ministarstava i preduzeća i lokalnih samouprava

Nadležni su saopštili da su radovi na Moravskom koriodru, nakon početnih poteškoća, intenzivirani, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da je ponosan što radovi dobro napreduju:

– Ovde je jedan od mostova preko Morave koji se radi, vidimo da je reka sada dva i po metra metara viša nego što je uobičajeno, znamo koliko je ovde bilo muka sa poplavama. Samo za regulisanje, uređenje vodotokova na trasi ovog auto–puta dajemo 200 miliona evra. Ovo će biti jedan od naših najmodernijih puteva, potpuno digitalizovan, pokriven internetom, vozači će moći da dobiju sve informacije o protoku saobraćaja, gužvama, važnim objektima, kafanama.

Podsećajući da je Kruševac sedmi po veličini grad u Srbiji, Kraljevo deseti, a Čačak trinaesti, da je Vrnjačka Banja po broju noćenja pretekla Zlatibor i Kopanik, a da je Trstenik značajan industrijski centar, Vučić je kazao da će sve to nakon završetka Moravskog koridora još više doći do izražaja.

– U avanse i deo radova iz budžeta smo uložili 210 miliona evra, a bez novca britanskih partnera, 480 miliona evra, teško da bismo mogli da nastavimo i da ubrzamo. To što smo toliko novca uspeli da izdvojimo iz budžeta, pokazuje kolika je snaga Srbije. Ovo će dovoditi nove investitore, verujemo da ćemo do januara imati Pojate – Kruševac, a u roku od tri godine ćemo izgraditi ovaj auto-put, što znači da će se od Kraljeva do Niša stizati za sat i petnaest minuta, od Čačka do Niša za sat i po. Uskoro, za mesec dana kreću radovi na sektoru Adrani – Mrčajevci, to će značiti da je od Kraljeva do Beograda potrebno sat i dvadeset minuta – naveo je Vučić.

Direktor Puteva Srbije Aleksandar Antić smatra da radovi teku dobrom dinamikom.

– Radovi su intenzivirani, sredinom novembra se radilo samo na jednoj tački, a sada na njih 18. Učinićemo sve da u skladu sa nalogom infrastrukturni radovi ubrzaju, verujem da ćemo najksnije u roku od godinu dana imati auto – put do Kruševca – kazao je on.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posetio je da će izgradnja ovog auto – puta omogućiti razvoj malih kompanija, veće plate, dolazak novih fabrika.

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri čestitao je Vladi Srbije i izvođaču, kompaniji Behtel – Enka, na tome što radovi napreduju uprkos teškim uslovima izazvanim korona virusom.

– Zahvalan sam, takođe, jer su radnici na ovom projektu dobili mogućnost da se vakcinišu. Privreda Srbije je bila jaka na početku pandemije, biće i ubuduće zahvaljujući mudrim potezima nadležnih, investiranjem u puteve, što donosi boljitak ljudima koji tu žive – kazao je Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri.

Ambasadroka Velike Britanije u Srbiji Šan Meklaud je zadovoljna jer je njena zemlja podržala razvoj infrastrukture u Srbiji, a napominje da je cilj da dve zemlje jačaju trgovinske i ekonomske veze.

Podsetimo da je početak radova na Moravskom koridoru ozvaničen krajem 2019. godine, velikim skupom na obilaznici oko Kruševca, kod Jasike, kome su tada pristustvovali državni zvaničnici i ambasadori zemalja uključenih u projekat. Na godišnjicu početka radova, prošlog decembra, premijerka Srbije Ana Brnabić je sa predstavnicma resornih ministarstava obišla radove na mostu na Jovanovačkoj reci u Ćićevcu.

Vlada Srbije je sa američko-turskim konzorcijumom Behtel Enka 5. decembra 2019. godine potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora, vredan 745 miliona evra, kojim su predviđeni i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto. Projekat obuhvata i regulaciju Zapadne Morave i njenih pritoka, kao i izgradnju telekomunikacione infrastrukture. Moravski koridor će imati tri deonice: Pojate – Kruševac (27,83 kilometara), Kruševac – Adrani (53,88 kilometara) i Adrani – Preljina (30,66 kilometara). Maksimalna dozvoljena brzina na toj saobraćajnici biće 130 kilometara na čas. Predviđeno je da ona ide dolinama Zapadne, Južne i Velike Morave povezujući Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac i Ćićevac. Imaće 135 objekata: 78 mostova, 24 nadvožnjaka, 12 podvožnjaka i 30-ak propusta.

Vučić obišao radove na Moravskom koridoru: Kruševac na auto-putu do kraja godine?

