Kako kućno kompostiranje čuva životnu sredinu

Građani koji odluče da prave komposte, osim što mogu imati koristi i određene uštede, daju i veliki doprinos u očuvanju životne sredine. U JKP Kruševac kažu da se o kompostiranju ne zna dovoljno, te da ovo preduzeće u kontinuitetu radi na edukaciji građana o pravilnom kompostiranju i njegovom značaju za celokupnu zajednicu

Prema rečima Andrijane Cvetković, menadžerka za odnose sa javnošću kruševačkog JKP, kompostiranjem organskog otpada pre svega se štiti životna sredina jer, kako je objasnila, organski otpad na deponijama, bez prisustva vazduha, prilikom razgradnje proizvodi metan, što dovodi do zagađenja i vode i vazduha i zemlje.

Navodeći ostale prednosti kompostiranja, Cvetkovićka je kazala da ovaj proces biološke razgradnje organskih materija omogućava i velike uštede, jer se korišćenjem otpada od organskog otpada, pre svega, smanjuje upotreba veštačkih đubriva i obogaćuje kvalitet zemljišta. Takođe, otvara se i mogućnost za proizvodnju organskog bilja, bez korišćenja kupovnog komposta ili humusa.

Govoreći o značaju kompostiranju u proizvodnji zdravijih biljaka, Cvetkovićka je kazala da se kompostiranjem poboljšava struktura zemljišta, pospešuje drenaža i aeracija, te da se smanjenjem upotrebe sredstava za đubrenje biljke dohranjuju organskim materijama, čime postaju zdravije i otpornije. Onda kada se koristi uz prekrivanje slamom i stajnjakom, kompost konzervira vodu i sprečava nastanak korova.

Govoreći o značaju kućnog kompostiranja, Cvetkovićka je podsetila i na to da kuhinjski i baštenski otpad čine oko polovinu otpada koji nastaje u domaćinstvu, te da ukoliko se odlaže na deponijama, ovaj otpad pravi velike probleme, jer njegovom razgradnjom dolazi do ozbiljnih zagađenja. Upravo zato je i važno da se smanji količina otpada koja završava u kantama za đubre, a najbolji način da se to postigne je da se organski otpad kompostira kod kuće, odnosno, u dvorištima.

Kompostiranje je kontrolisani, prirodni proces razgradnje organske materije uz pomoć bakterija, gljivica i insekata i njena transformacija u kompost, stabilan materijal sličan humusu.

O tome šta se sve, kako i kada može kompostirati, teme su kojima ćemo se takođe baviti u okviru projekta „Ne bacaj – odložiti pametno“.

Ova rubrika je deo projekta „Ne bacaj – odlozi pametno“ koji je finansijski podržao Grad Kruševac

Kako kućno kompostiranje čuva životnu sredinu

Građani koji odluče da prave komposte, osim što mogu imati koristi i određene uštede, daju i veliki doprinos u očuvanju životne sredine. U JKP Kruševac kažu da se o kompostiranju ne zna dovoljno, te da ovo preduzeće u kontinuitetu radi na edukaciji građana o pravilnom kompostiranju i njegovom značaju za celokupnu zajednicu Prema rečima Andrijane Cvetković, menadžerka za odnose sa javnošću kruševačkog JKP, kompostiranjem organskog otpada pre svega se štiti životna sredina jer, kako je objasnila, organski otpad na deponijama, bez prisustva vazduha, prilikom razgradnje proizvodi metan, što dovodi do zagađenja i vode i vazduha i zemlje. Navodeći ostale prednosti…