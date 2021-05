“Ja, Draga” na FeŠT-u

Izvedbom predstave “Ja, Draga” učenici OŠ “Brana Pavlović” predstavili su se publici ovogodišnjeg Festivala školskog teatra. Predstava koju je napisao i režirao njihov nastavnik francuskog jezika Ivan Čolić je pre svega edukativnog karaktera i pruža drugačiji pogled na istorijsku ličnost kraljice Drage Obrenović

Radnja predstave smeštena je u noć između 28. i 29. maja 1903. godine kada je grupa oficira i zaverenika na čelu sa Dragutinom Dimitrijevićem Apisom ubila kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu.

– Kroz predstavu se provlače njihovi savremenici koji o njima govore, na početku su to ljudi koji su njihovi veliki protivnici od Đorđa Genčića, kraljice Natalije i bivšeg devera kraljice Drage da bi na kraju sestra kraljice Drage i pisac Branislav Nušić pokušali da na neki način da speru ljagu sa njenog imena – kaže Ivan Čolić, nastavnik francuskog jezika.

Mnoge činjenice koje se mogu čuti u predstavi nisu poznate široj javnosti, jedna od njih je i ta da je kraljica Draga dala ogroman doprinos srpskoj kulturi i nauci.

– Sami francuzi su se dosta bavili fenomenom Drage Mašin, ona je žena koja je govorila nekoliko jezika, mnogo je čitala, prevodila je knjige, to se sve provlači kroz predstavu. Radom na predstavi deca su puno toga naučila, a isto to će imati priliku i svi oni koji budu gledali predstavu – napominje on.

Da je tokom pripremanja predstave naučila nešto novo o istoriji Srbije ističe učenica sedmog razreda Milica Đokić koja tumači ulogu kraljice Drage.

– Rad na predstavi bio je lep i uzbudljiv, drago mi je što smo imali probe i što smo se ponovo okupili posle dužeg vremena. Nastavnik mi je puno pomogao i mislim da sam se dobro snašla u ulozi – kaže ona.

Ulogu sestre kraljice Drage, Hristine, igra Elena Sekulić.

– Ja govorim o tome koliko veliki doprinos je ona dala Srbiji, da je bila dobar čovek i dobra žena. Kraljica Draga je u narodu poznata kao loša osoba što nije bio slučaj – ističe ona.

Pored Milice i Elene u predstavi još igraju: Viktorija Lukić, Katarina Godić, Nikola Grubač, Veljko Kladar i Mihajlo Janković.

