Dom zdravlja Kruševac će od subote 6. marta raditi po izmenjenom radnom vremenu. Odluku je donela Vlada Srbije i ona se odnosi na zdravstvene ustanove čiji je osnivač država

Po novom radnom vremenu, Služba za zdravstvenu zaštitu dece neće raditi 24 sata, već radnim danima od 07 do 20, a subotom i nedeljom od 08 do 18 časova. Radnim danima od 20 do 07 časova, kao i subotom i nedeljom od 18 do 07 časova deca će moći da se pregledaju u Službi hitne medicinske pomoći. Poseban obeležen ulaz za pregled dece je sa bočne desne strane zgrade Službe hitne medicinske pomoći, a i postoji zvono n vratima.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Služba opšte medicine (ambulanta Dijagnostički centar), Služba kućnog lečenja, Služba polivalentne patronaže, radiće subotom i nedeljom od 08 do 18 časova (umesto od 07 do 20, kako su ranije radile). Od 18 do 07 časova pregledi za opštu medicinu obavljaju se u Službi hitne medicinske pomoći.

Radno vreme Službe za zdravstvenu zaštitužena takođe je izmenjeno, pa po novom radnom vremenu ova služba radi subotom od 08 do 18 časova (umesto od 07 d0 15).

Sve seoske ambulante koje rade pre podne, radnim danima radiće od 07 do 14 časova. Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće i subotom i nedeljom od 08 do 15 časova, a samo subotom će raditi ambulanta Konjuh i ambulanta Veliki Kupci od 08 do 15 časova.

Izmenjeno radno vreme u Domu zdravlja Kruševac

