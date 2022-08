„Između krajnosti“, slike i pesme Danice Zdravković

Mlada pesnikinja i likovna umetnica Danica Zdravković, studentkinja dizajna, je u okviru likovno-poetskog programa „Između krajnosti“ predstavila svoje stvaralaštvo. U Galeriji Kulturnog centra otvorena je njena prva samostalna izložba, nakon čega je u Beloj sali održano pesničko veče posvećeno njenoj poeziji.

– Jedan deo mojih portreta je psihodeličan, sa ludačkim bojama i skroz ekspresivni, a tu su i crno-beli, bez boje. U radu koristim različite tehnike, tuš, akrilne boje, tempere… Svi se iznenade kad vide moj rad, uglavnom pozitivno. Ima i negativnih komentara, kad kažu da moji portreti liče na vanzemaljce – kaže ova mlada autorka kroz smeh.

Radovi izloženi u okviru izložbe „Između krajnosti“ nastajali su godinu dana, a glavna inspiracija je bio legendarni muzičar Džoni Štulić.

-On ima jednu dozu cinizma, harizme i prostote, za mene je on jedan od najvećih genija svih vremena, naročito sa naših prostora. On je kompletan umetnik, kao i Dejvid Bouvi, koga takođe obožavam – navodi Zdravkovićka.

Za sebe kaže da se slikarstvom i crtanjem bavi od malena i da je od uvek u svetu umetnosti.

-Završila sam srednju školu za grafički dizajn, sada studiram dizajn. Uvek sam bila u slikarskom svetu, pošto je i moja mama slikarka i uvela me u to. Ima perioda kada radim konstantno i neke radove završim brzo, a nad nekim ostanem i po godinu dana – ističe ona.

Poezijom se bavi par meseci, ali od uvek voli da čita.

– Skoro sam krenula da pišem pesme, usled nekih životnih događaja. Poeziju obožavam, moji najomiljeniji pisci i najveća inspiracija su Branko Miljković i Vladislav Petković Dis.

Poeziju ove mlade umetnice, Kruševljani su imali priliku da čuju, na poetskoj večeri koja je održana u Beloj sali kulturnog centra. U diskusiji sa autorkom učestovao je dramaturg Nemanja Petronijević, a njenu poeziju su čitali: Đorđe Kušić, Ivan Bogićević, Ernest Međedović, Zoran Kovandžić i Ljubiša Jovanović.

M.S.