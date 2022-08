Predstavljamo mlade košarkaše Napretka, pionire, najbolje u regionu

Igrači pionirske selekcije Košarkaškog kluba Napredak Junior po prvi put u istoriji kluba su postali prvaci regiona, dok je selekcija juniora vicešampionska ekipa najjače međuregionalne lige u Srbiji. “Želja nam je da dobijemo što više igrača koji će sutra biti korisni i u Napretkovoj seniorskoj ekipi“ – rekao je trener Bratislav Knežević.

Bilo je puno razloga za slavlje na otvorenim terenima u Velikom parku u Kragujevcu, kada su dodeljeni pehari i medalje mladim košarkašima, pobednicima takmičenja Regionalnog košarkaškog saveza centralna Srbije. Pionirskom timu kruševačkog Košarkaškog kluba Napredak Junior pripao je pobednički pehar, dok je juniorska ekipa bila druga u najjačoj međuregionalnoj ligi u Srbiji.

Ovi uspešni momci bili su pod trenerskom palicom Bratislava Kneževića i neki od njih činiće u narednoj takmičarskoj sezoni okosnicu prvog tima Napretka, koji će – nakon ispadanja iz Druge muške lige Srbije – igrati od jeseni u Prvoj međuregionalnoj ligi Zapad. Nadamo se da se tu neće dugo zadržati…

– Već dugo sam u Napretku, punih 25 godina, i ni sa jednom selekcijom pre ovih pionira do sada nismo uspeli da budemo prvaci regiona i to je nešto što ima svoju težinu i čime se ponosimo svi u klubu, a što se tiče juniora oni su vicešampioni i napravili su takođe uspeh vredan svakog poštovanja. Nažalost, kako su mnogi od tih momaka koji su košarkaški jako talentovani i perspektivni obično istovremeno i dobri đaci, zbog svog daljeg školovanja odlaze odavde. I to je višegodišnji problem i siguran sam da se i drugi treneri, iz drugih sportova, muče sa njim. Međutim, kako će mnogi od ovih dečaka nastaviti da se u klubovima u gradovima gde budu otišli bave košarkom, smatramo da je i to svakako jedan veliki plus – rekao je trener Bratislav Knežević.

Predstoji nova sezona, u kojoj slavodobitna ekipa pionira prelazi u kadete.

– Ta ekipa se spaja sa dečacima 2006. godišta, koje je takođe odlično i očekujemo da i u novoj sezoni ponovi postignuti uspeh, da ako bude moguće opet budemo prvaci regiona i potvrdimo se kroz taj kontinuitet. Krajnji cilj je da što više naše dece bude osposobljeno da igra i seniorsku košarku, da postanu prvotimci pre svega u našem gradu. Dakle, želja nam je da dobijemo što više igrača koji će biti korisni u seniorskoj ekipi, u prvom timu Napretka. Moram da kažem da su i mlađi pioniri imali odličnu takmičarsku sezonu, oni sa trenerom Draganom Živanovićem jako dobro rade, kao i kadeti koje vodi trener Bojan Radosavljević i koji su ove godine isto tako igrali sa zapaženim učinkom.

Talenata svakako ima i nadamo se da će košarkaška znanja koja stiču i njihova energija pomoći da košarka u Kruševcu i u seniorskoj konkurenciji ponovo krene uzlaznom linijom.