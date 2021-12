Iz ličnog ugla: Njihovo veličanstvo – Jakuze

I ova proslava sedam i po decenija FK Napredak, dostojna jedinog superligaša u gradu pod Bagdalom, ostala je bez slova o navijačima crveno-belih, Jakuzama. Ništa novo, kada je Napredak u pitanju

Sve je započeo Nidža Kobac, tako su zvali prvog organizatora kluba navijača na ulazu stadiona Mladost u Kruševcu. On je dugo bio po meri i volji ovdašnjeg rukovodstva, a naročito ljudi koji su bili pristalice kluba u to vreme, a i dan danas. Nasledio ga je Mirko Miladinović As, frizer iz Brijanove ulice (bivša ulica Partizanskih kurira), koji je na sebi svojstven način, obavljao uspešno ovaj posao.

Valja pomenuti i Kineza, tako su zvali jednog od onih koji su bili u ovom jatu.

Ovogodišnja proslava jubileja, kao i mnoge druge protekla je bez reči hvale, bolje rečeno zahvalnosti momcima sa severa, koji i u najtežim trenucima za ovih sedam i po decenija nisu zaboravljali svoj Napredak. To nije dobro, ne samo zbog njih, već i zbog svih drugih koji bi im se pridružili.

Izdvojićemo dvojicu najupornijih i najtalentovanijih zagovornika boljeg života i rezultata Kruševljana u svim ligama bivšeg jugoslovenskog, a sada srpskog fudbala, kupu UEFA, RATAN kupu i Kupu Srbije, doduše ovo poslednje samo jednom u istoriji kluba i porazom od Crvene Zvezde na ondašnjoj Marakani (sada Rajko Mitić) sa 4:0. To su predsednik kluba i zajednice prvoligaša bivše Jugoslavije – Miša Rajković, koji je od sportskog saveza Kruševca dobio i nagradu za životno delo te bio je i najuspešniji predsednik Napretka, kao i Radojica Milosavljević.

Od svih pristalica Napretka u to vreme, najpoznatiji je bio Kaja iz naselja Marko Orlović koji je predvodio navijače ofarban crveno-belom bojom, a u novije doba Pata, koji je bio izuzetno lepo primljen kod mnogih generacija kruševačkog superligaša.

Ako se vratimo u prošlost, klub duguje armiji navijača zahvalnost za sve ono što su uradili za procvat ekipe i ovo je bila najbolja prilika da im se na neki način revanširaju. To se, međutim, nije dogodilo, pitanje je da li će se ikada i dogoditi…

Lj. M.