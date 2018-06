Iz istraživanje o muškarcima – obrazovanje značajno za viši stupanj rodne ravnopravnosti

Rezultati istraživanja Images Srbija o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti pokazali su da bi 90 odsto ispitanika, očeva, želelo da provodi više vremena sa svojom decom, a da bi trećina napustila posao kako bi čuvala decu, ali i da žene u jednoj trećini partnerskih veza doživaljavaju vredjanje i ponižavanje

Zaključak istraživanja je da je Srbija na putu dostizanja višeg stupnja rodne ravnopravnosti suočena sa ozbiljnim izazovima.

– Mnogi od njih su vezani za siromaštvo, posledice ratova, intenzivno starenje stanovništva i emigraciju najobrazovanijih mladih ljudi. Višedecenijsko delovanje negativnih činilaca prouzrokovalo je repatrijarhalizaciju i retradicionalizaciju. To ima negativne posledice po muškarce mladjih generacija koji se izlažu štetnim životnim stilovima u cilju potvrde imaginarnog ideala „pravog muškarca“, uključujući i prihvatanje opasnih ekstremniih ideologija – deo je zaključaka istraživanja.

Navedeno je da je, imajući to vidu, potebno staviti akcenat na obrazovanje za rodnu ravnopravnost, vršiti urodnjavanje obrazovnih institucija i sadržaja na svim nivoima te podsticati neformalno obrazovanje za različite grupe.

– Medju najvažnijim pozitivnim rezultatima su oni koji pokazuju da bi 90 odsto muškaraca, očeva, želelo da više vremena provodi sa svojom decom. Takodje jedna trećina muškaraca bi bila spremna da napusti svoj posao da bi vodili računa o deci, ako bi njihova partnerka dovoljno zaradjivala. Iznenadilo nas je i to što je 80 odsto muškaraca reklo da je išlo sa partnerkama na kontrole tokom trudnoće, a isto toliko njih smatra da odluke o deci treba da budu zajedničke – kazao je Branko Birač, predstavnik Centra E8.

Sa druge strane, dodao je on, istraživanjem se došlo i do negativnih rezultata koji su pokazali da u trećini partnerskih veza žene od muškaraca doživljavaju vredjanje i ponižavanje, u četvrtini je prisutno namerno zastrašivanje, a u petini veza dolazi do šamaranje i udaranje koje vrši muškarac.

Istraživanje sprovedeno na nacionalnom reprezentativnom uzorku od 1.060 muškaraca i 540 žena, starosti od 18 do 60 goodina, je pokazalo da je otac najvažnija figura kod 55 odsto najniže obrazovanih muškaraca i kod 80 odsto onih sa najvišim obrazovanjem, da je podela poslova u njihovim porodicama bila jasno izražena te da je u porodicama najviše obrazovanih muškaraca i podela poslova najegalitarnija.

Deo istraživanja o vršenju i trpljenju nasilja u životima odraslih muškaraca pokazao je da je, prema sopstvenom priznanju, skoro trećina ispitanih muškaraca vredjala i ponižavala partnerke.

– U poslednjih 12 meseci svaki peti muškarac koji je vršio nasilje u partnerskom odnosu je pretio oružjem svojoj partnerki, a jedna desetina muškaraca iz uzorka je učestvovala u prisiljavanju na seksualni odnos, pod različitim okolnostima i različitih osoba – navedeno je u rezultatima istraživanja.

Istraživanje je pokazalo i da se 70 odsto muškaraca ne slaže sa tvrdnjom da „više prava za žene znači manje prava za muškarce“, oko 46 odsto ne smatra da je u našem društvu dostignuta jednakost žena i muškaraca, 53 odsto se ne slaže sa tvrdnjom da je najvažnija uloga žene da se brine o kući i kuva za svoju porodicu, ali se skoro 19 odsto slaže sa tvrdnjom da postoje situacije u kojima žena zaslužuje da dobije batine.

Istraživanjem su obuhvaćene mnoge oblasti iz života muškaraca poput onih o odnosima u primarnoj i sadašnjoj porodici, nasilju, o zdravlju, identitetu.

Iz istraživanje o muškarcima – obrazovanje značajno za viši stupanj rodne ravnopravnosti

