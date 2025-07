Intervju: Zoran Misić, generalni direktor Jugoprevoza: Rekonstrukcija autobuske stanice i izgradnja tržnog centra

Knez petrol je početkom ove godine postao većinski vlasnik Jugoprevoza, te trenutno ima 95 odsto vlasničke strukture. Gotovo šest meseci nakon promene vlasnika, generalni direktor Zoran Misić je za naš magazin govorio o trenutnoj situaciji, kao i o planovima koje će ovo preduzeće sprovesti u narednom periodu

Razgovarao: Nikola Lazić

Sadašnji vlasnik je ukupno otkupio akcije od 1200 akcionara koji su u svom vlasništvu imali od 1 do 400, 500 akcija. Kako je naveo Misić, oni su svoje deonice prodali po istoj ceni od 8.000 dinara po akciji, svi isplaćeni, te kompanija Knez petrol trenutno ima preko 95 odsto vlasničke strukture.

Dodao je da nije došlo do otpuštanja radnika, te da je trenutno 452 zaposlenih, od čega 70 odsto predstavljaju majstori i vozači. Takođe, svi rukovodioci su ostali na svojim pozicijama.

Da li je u planu nabavka novih vozila i eventualni fokus na ekološki aspekt?

– Trenutno smo u fazi javno-privatnog partnerstva sa Gradom da bi uslovno zaštitili, koliko je to moguće, životnu sredinu. Radimo na tome da u voznom parku bude oko 70 vozila na gas, što će itekako uticati i na životnu sredinu. Trenutno ih imamo oko 50, a u narednom periodu bi trebalo da nabavimo još oko 20-ak vozila. Pored Kruševca kao grada i opštine, planiramo da tim vozilima pokrijemo i područja na kojima obavljamo saobraćaj u celom Rasinskom okrugu – Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Ćićevac i Blace.

Pored vozila na gas, planiramo da u narednom periodu nabavimo i 10-ak vozila visoko-turističke klase i intenzivno radimo na zanavljanju voznog parka. Pored svakodnevnih destinacija ka Beogradu, Nišu, Novom Sadu i linije za Herceg Novi koja nam kreće od 1. jula, biće korišćeni autobusi 2, 3, 4 godine starosti, najsavremenije generacije sa euro 6 motorom.

U proteklom periodu izgorelo je par vaših autobusa. Možete li nam reći šta je bio glavni uzrok požara i kako sprečiti slične situacije u budućnosti?

– Preduzimamo sve mere – svako vozilo prolazi redovne i vanredne tehničke preglede. Kada je u pitanju prevoz dece, policija kontroliše sva uverenja, ovlašćenja, licence…. Nažalost, kada dođe do požara, vrlo je teško ugasiti ih. Ono što je u celoj nesreći dobra stvar jeste što nije došlo do bilo kakvih povreda putnika i vozača, iako autobus izgori za 5 minuta.

Trenutno u voznom parku imamo 180 vozila i radimo intenzivno na zamenih starih autobusa, ali dok ih ne zamenimo, ta vozila kontrolišemo koliko možemo. Radi se provera vozila, zamena ulja, pranje motora… ali nažalost dešavaju se takve situacije, u 99 odsto slučajeva zbog instalacije. Preduzete su dodatne mere da se vozila koja su u kvaru probaju u krugu stanice, ponovo idu na kontrolu, pa se ponovo puštaju u saobraćaj. Za mojih 35 godina koliko sam ovde, nije se desilo da nam par vozila izgori u tako kratkom periodu.

Gradom kruže priče o izmeštanju Glavne autobuske stanice. S tim u vezi, da li će doći do premeštanja ili nekog vida rekonstrukcije, kako glavne tako i ostalih autobuskih stanica koje Jugoprevoz ima u okolini?

– Takve priče kruže poslednjih 5 godina. Selili su nas i na staru lokaciju ŠIK-a i na Jasički put… Takve informacije nemaju potporu – stanica ostaje gde jeste i nema nikakve selidbe. Trenutno se intenzivno radi na svim stanicama, što u Kruševcu, što u okrugu, na adaptaciji i rekonstrukciji. Čak ćemo u Trsteniku da pravimo novu autobusku stanicu.

Ovde će se izvršiti maksimalna adaptacija, a tu je odvojen i jedan deo gde je u planu izgradnja jednog većeg tržnog centra i iznad njega nove upravne zgrade. Reč je o prostoru na ulazu sa desne strane, koji je očišćen i tamponiran. Sa radovima bi trebalo da se krene sledeće godine, pošto su potrebne dozvole, papiri i sve ono što podleže zakonskoj proceduri.

Ono što će verovatno biti nešto ranije, jeste adaptacija čekaonice sa nekim maloprodajnim objektom, zamena stolarije, unutrašnje krečenje, pomeranje postojećih šaltera i njihova zamena novim.

Pored toga, pri kraju su radovi na potpuno novoj perionici za pranje i sređivanje autobusa. Postojala je i stara, ne mnogo funkcionalna.

S obzirom na brojnost voznog parka, da li su planirana ulaganja u novu garažu ili servisni centar?

– Što se tiče servisa i garaže, koriste se postojeći objekti i za poslednjih 5 meseci su odrađeni svi kanali, unutrašnjost garaže dovodi se u nivo krečenja, zamene svetlosnih uređaja unutra, promene stolarije, što je već odrađeno. Za sad se ne planira izgradnja novih, a nije isključeno da u nekom budućem periodu napravimo neki dodatni objekat koji će služiti kao garaža i farbara, koju takođe imamo.

Kako se borite sa izazovom nedostatka radne snage? Da li postoji mogućnost uvoza radnika iz inostranstva?

– Ono što pogađa celu privredu Srbije, naročito transportna preduzeća kao što smo mi, jeste nedostatak vozača i majstora. Nažalost, imali smo solidan odliv vozača i mehaničara, naročito u periodu korone i nakon same pandemije. Međutim, situacija se u principu stabilizuje, tako da pojedini vozači apliciraju za povratak, među kojima su i vozači koji su radili na koridorima.

Na osnovu toga ne planiramo uvoz radne snage, jer se oslanjamo na naše vozače a ne na one koji se uvoze iz Vijetnama, Šri Lanke, Indije… Imamo više poverenja u radnike koji su prošli polaganja i obuku kroz naše institucije, naročito vozače. Tu je pre svega važna bezbednost i sigurnost, samim tim i njihove licence, kvalitet…

Poslednja promena cene karata bila je u novembru prošle godine za 23,5 odsto. S tim u vezi, da li putnici mogu da očekuju porast cena karata u nekom narednom periodu?

– Trenutno se radi sa Gradom javno-privatno partnerstvo, kao što sam rekao, gde bi Grad kao partner dodao određena sredstva da dostignemo iole nivo cene karata koje će da pokriju taj gubitak. Mogu da kažem da su naše cene koje trenutno imamo najniže u Srbiji, jer svuda po gradovima cena je 270 dinara po gaženom kilometru, a mi vozimo po 80 dinara po nekoj tabeli od 0 do 2 kilometra.

Aktivno radimo na partnerstvu sa Gradom, što je već ušlo u proceduru, kako bi nam izašli u susred i omogućili određenim korisnicima da se voze besplatno – penzioneri, socijalno ugroženi i đaci osnovnih škola. Time bi nam Grad nadohnadio određena finansijska sredstva, a sami građani to ne bi osetili, jer neće biti povećanja cena u narednom periodu. Naravno, to sve ne zavisi samo od nas, već i od cene energenata na tržištu, na berzama, ali kako trenutno stvari stoje, neće doći do promena cena barem do kraja godine.

Da li postoje planovi proširenja linija, posebno ka turističkim destinacijama?

– Uvedena je nova linija ka Soko Banji, koja se sve više razvija kao turistička destinacija, te smo od 1. juna pustili i ovu liniju. Od oktobra ćemo imati neke nove linije iz Trstenika i Aleksandrovca prema Beogradu.

Koji su glavni planovi za naredni period?

– Planovi su širenje tržišta, traženje novih poslova. Postoji mogućnost da Jugoprevoz od sledeće godine otvori i sopstvenu agenciju. Dakle, ne samo za jednodnevne eksurzije, već i da se bavi uslugama prevoza prema Grčkoj i Španiji, a postoji mogućnost da apliciramo za destinacije do Beča, Zagreba i da nam postanu redovne linije. To ipak zahteva neko vreme, kao što je podnošenja zahteva Ministarstvu što može dovesti do čekanja odobrenja i po godinu dana.