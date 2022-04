I Voždovac bolji od Napretka (3:0)

Fudbaleri iz Kruševca nastavili seriju poraza i u trećem kolu plej ofa Super lige poraženi su od Voždovca. Sledeći protivnik Partizan, u Kruševcu

Još jedna utakmica koju će fudbaleri Napretka želeti da što pre zbaorave. U plej ofu Super lige i treći uzastopni poraz, ovog puta na gostovanju Voždovcu, koji je rutisnki slavio sa 3:0. O nemoći Kruševljana na ovoj utakmici valjda najbolje govori podatak da u 90 minuta igre nisu uspeli da upute ni jedan šut u okvir protivničkog gola, a jedina pažnje vredna bila je akcija u 58 minutu, kada je kapiten Milan Spremo, na svoj 27. rođendan, šutirao za malo neprecizno…

Na drugoj strani, domaćini u sve rešili za sedam minuta. Mrežu Napretka načeo je u 21. minutu Miloš Miković, sa ivice peterca posle kornera. Tri minuta kasnije prednost je udvostručio Aleksandar Ćirković, koji je sam sebi stvorio priliku, u šesnaestercu Napretka izbegao Kerkeza i Ivanića i loptu plasirao u levi ugao gola Vasiljevića. U 28. minutu Ćirković je lepo uposlio Miloša Pantovića čiju je loptu Vasiljević uspeo da skrene, ali nedovoljno, pa je i ona završila u njegovoj mreži za definitivnih 3:0 za domaćina. Drugo poluvreme se malteno moglo i prrskočiti…

– Imali smo dosta kadrovskih problema i nismo mogli da računamo na pet do šest igrača, to je za nas u ovom monetu puno i videlo se u našoj igri. Dakle, inferioran položaj u prvom poluvremenu, gde su golovi padali praktično kao na traci. Jedna nestabilnost, nesigurnost, ali kažem, od igrača koji su nedotajali većina su starteri, tako da se to osetilo – rekao je psosle utakmice trener Napreta Zoran Milinković.

Trener Voždovca Aleksandar Linta svakako ima razloga da bude zadovoljan:

– Prvo poluvreme je bilo kako mi želimo da igramo ofanzivno i defanzivno. Svaka čast igračima, ne smem da imam zamerke. Sačuvali smo našu mrežu čime sam zadovoljan.

Napredak je svoju misiju za ovu sezonu završio. Plasmanom u plej-of je izbegao borbu za opstanak, a do mesta za Evropu ne može. Daleko su mu ostali pobegli. Na tabeli je osmi, a ovog vikenda u goste mu stiže Partizan.

Kruševljani će u narednim mečevima imati prvo zadatak da postignu gol, jer ga u plej-ofu još nisu postigli.

S.M.

Foto: FK Napredak