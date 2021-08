Humanitarni bazar za malu Viktoriju: odaziv sugrađana slab, ali akcije se nastavljaju

Bazar u Miličinoj ulici koji je danas bio organizovan sa ciljem da se prikupe sredstava za lečenje trogodišnje Viktorije Stanković iz Obreža, obolele od cerebralne paralize, po rečima organizatora nije imao očekivani odziv sugrađana. Ipak, od ideja o održavanju novih akcija neće se odustati

– Ne znam da li je u pitanju preklapanje termina sa održavanjem festivala balona, ili je po sredi lokacija na kojoj se nalazimo, ali ovo je najlošiji bazar do sada. Nismo sakupili koliko sam se nadala, ali to me svakako neće obeshrabriti da nastavimo sa ovakvim akcijama za našu decu – izjavila je za KruševacGrad Olivera Lazarević iz udruženja građana „Prava žena“ koje je organizovalo ovaj humanitarni događaj.

Po rečima naše sagovornice, sakupljeno je svega 50 hiljada dinara, 10 hiljada dinara dalo je udruženje kom i ona pripada, a pet hiljada dinara je donacija Javnog komunalnog preduzeća.

Bazar je, inače, uz podršku Gradske uprave, JP „Poslovni centar“ i Kulturnog centra Kruševac, organizovan da bi se prikupila pomoć za lečenje trogodišnje Viktorije koja boluje od cerebralne paralize. Viktorija je jedno od dece iz Rasinskog okruga koje je na listi fondacije „Budi human.

Ovo je sedmi humanitarni bazar po redu u kome Udruženje „Prava žena“ učestvuje, a treći čiji su organizatori i koji je usmeren na pomoć deci iz Kruševca i Rasinskog okruga.

U narednim mesecima, najavljuje Olivera Lazarević, održaće se još humanitarnih akcija, te ovom prilikom pozivamo sve naše sugrađane da se pojave u što većem broju i pomognu deci kojoj je to neophodno.

S.M.