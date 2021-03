Godišnjica uvođenja vanrednog stanja – tri meseca agonije

15. martaprošle godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je vanredno stanje zbog pandemije korona virusa. Kao na filmskoj traci tokom naredna gotovo tri meseca smenjivale su se mere Vlade Srbije, od potpunog zatvaranja starijih od 65 godina, do produžavanja policijskog časa za ostale građane, ukidanja prevoza, zatvaranja granica, trgovina, kafića, klubova, zanatskih radnji, kulturnih ustanova, gradskih institucija… Kruševac je u vanredno stanje ušao bez ijednog zaraženog, a izašao sa 254-voro obolelih. U Rasinskom okrugu ih je na kraju vanrednog stanja 328, broj preminulih je 30

Od “najsmešnijeg virusa u istoriji”, kako ga je na konferenciji Kriznog štaba 26. februara nazvao dr Branislav Nestorović, do proglašenja vanrednog stanja prošlo je jedva tri nedelje, a samo mesec dana do kad je predsednik Vučić izjavio da će “groblja biti mala da prime sve nas” ukoliko penzioneri poslušaju predlog opozicije da napuste izolaciju na jedan sat dnevno od 17 do 18 časova izađu da se prošetaju.

U trenutku uvođenja vanrednog stanja u Srbiji je registrovano 48 slučajeva zaraze. U narednim mesecima, život građana se vrtoglavo menjao, baš kao što su se smenjivale i odluke Kriznog štaba. Svi smo pokušavali da se prilagodimo novim okolnostima i sačuvamo kakav takav porodični mir i sigrnost. Evo kako je, ukratko, izgledao život u Kruševcu tokom ovih meseci.

Prvi dani – prve zabrane, aplauzi za lekare, zatvaranja najstarijih

16. marta, dan nakon proglašenja vanrednog stanja, obustavljen rad svih predškolskih ustanova, škola i fakulteta. Građanima starijim od 65 godina preporučeno je da posebno ograniče svoje kretanje i da u što manjoj meri izlaze iz svojih kuća budući da su oni najugroženija grupa stanovništva. Rad kafića ograničen je do 20 sati, otkazana je sednica gradskog parlamenta, a kol centar u Gradskoj upravi u prvom danu rada primio je više od 50 poziva za pomoć.

Nekoliko dana ranije JKP je započelo vanredno pranje svih gradskih, a kasnije i ulica na seoskom području. Pojedini marketi limitirali su kupovinu namirnica jer su građani krenuli u ubrzano pravljenje zaliha, otkazano je izdavanje sala za parastose. U Kruševcu još nije bilo potvrđenih slučajeva korone. A onda su usledile dnevne promene:

17. mart – Zatvoreni su šalteri institucija, Vlada donela odluku o ograničenju cena za četrdesetak osnovnih životnih namirnica. Gradski Štab apelovao na građane da ne prave zalihe. Jugoprevoz uveo polaske po subotnjem redu vožnje u gradskom, a redukovao polaske u međugradskom saobraćaju. Uvedena je dezinfekcija stanice ina dva sata, a autobusa posle svake vožnje. Smanjen je broj ulaza na zelene pijace i postavljene dezobarijere. Kuhinja Pionir nastavila je da radi i snabdeva narodnu kuhinju i Natinu kašiku. Bolnica donela odluku da prima samo hitne slučajeve.

18. mart – Uvedena obavezna izolacija starijih od 65 godina u gradu i 70 godina na selu i zabrana kretanja svih, izuzev radnika treće smene i dežurnih u javniom službama, od 20 do 5 ujutro. Gradski Štab pozvao volontere da se prijave Crvenom kristu za pomoć najstarijima.

U obaveznoj samoizolaciji su svi koji dolaze iz inostranstva, a ovu odluku prati i primena mera za kršenje samoizolacije: novčana kazna od 150 hiljada dinara ili zatvor do 3 godine. U Kruševcu pod zdravstvenim nadzorom 334 osobe. I u našem gradu, kao i u celoj Srbiji sa terasa stanova u tačno u 20 sati po prvi put se prolomio aplauz za lekare i medicinsko osoblje.

19. mart – Ambulanta u Bivolju postala ambulanta za respiratorne infekcije, uveden rad ambulante u tri smene. Uhapšen Kruševljanin koji je na FB objavio da je jedan sugrađanin zaražen korona virusom, zbog širenja dezinformacija. Evidentna je nestašica maski i zaštitnih rukavica. Klub privrednika najavio da će obezbediti veću količinu dezinfekcionih sredstava, maski i rukavica, praška za pranje i sredstava za brisanje stakla, koje će u narednom periodu više od 700 volontera podeliti najugroženijim domaćinstvima i penzionerima.

21. mart (subota) – Zatvoreni granični prelazi, staje gradski saobraćaj, doneta i zabrana okupljanja više od pet ljudi u javnom prostoru. Najavljena velika isporuka opreme iz Kine, te dolazak eksperata koji su se u toj zemlji borili sa korona virusom.

Dva dana kasnije policijski čas produžen od 17 sati do 5 ujutro. Zatvoreni restorani, kafići, tržni centri. Zvanično potvrđena prva dva slučaja zaražavanja korona virusom u Kruševcu.

Zaraženi hospitalizovani na infektivnom odeljenju kruševačke bolnice. U tom trenutku u Srbiji registrovano ukupno 249 slučajeva kopvid pozitivnih. Hospitalizovano je 125 osoba, a 16 je na respiratoru. Najmlađi pacijent na respiratoru ima 35 a najstariji 80 godina. Tri osobe su preminule. Penzionerima odobreno da izađu ukupovinu od 4 do 7 ujutro u 17 prodavnica u Kruševcu i 2000 u Srbiji. U Srbiju stigli kineski stručnjaci da pomognu.

U poslednjoj nedelji marta – kanisteri sa hipohloritom i paketi za penzionere

Opšta bolnica Kruševac uputila je obaveštenje da se bolesnicima neophodne stvari mogu dostaviti isključivo u periodu od 14,30 do 15,30 časova na prijemnom pultu. Odlučeno je da se lekovi isporučuju na kućnu adresu. Taksisti se uključili u bespatnu dostavu hrane i lekova za starije. Dozvoljena je 20- minutna šetnja za kućne ljubimce tokom policijskog časa.

Apoteke najavile prve količine maski i zaštitnih rukavica do kraja nedelje. Ambulanta za respiratorne infekcije premeštena u ambulantu 14. oktobar. Narodna kuhinja doprema obroke starijim korisnicima na kućnu adresu. Grad započeo distribuciju humanitarnih paketa za više od 30 hiljada penzionera na području Kruševca. U pozorištu počeli da šiju maske za sugrađane.

Ključna vest u ovom periodu bila je da je Grad kupio postrojenje za proizvodnju natrijum hipohlorita i postavio ga u Fabriku vode u Majdevu. Postavljeni kanisteri sa natrijum hipohloritim na oko 200 punktova u naseljenim mestima. U proizvodnju natrijum hipohlorita za dezinfekciju javnih objekata i saobraćajnica uključio se i BIN komerc. Javno komunalno započelo dezinfekciju i stambenih zgrada. U Henkelu su registrovana prva tri slučaja korone.

28. marta produžena je zabrana kretanja od 15 časova do 5 ujutro, ukinuta je i šetnja ljubimaca od 20 do 21 čas. Građanima Srbije i strancima sa boravišnom dozvolom, koji su u zemlju ušli 14. marta, mera samoizolacije sa 14 produžava na 28 dana.

Od 31. marta zatvorene su zelene pijace, prodavnicama je ograničeno radno vreme do 15 sati, vikendom do 13. U Srbiji u jednom danu preminulo 7 osoba, a 115 novoobolelih, dr Stevanović upozorio da ćemo imati scenario iz Italije i Španije, predsednik najavio da će uvesti 24-satnu zabranu kretanja za sve ako broj nastavi da raste.

Početak aprila – vikend zatvaranja, privremen akovid bolnica, šerpovanje, bakljade

April je započeo odlukom Vlade Srbije da samo Krizni štab i predsednica Vlade mogu da obaveštavaju javnost, a da gradonačelnici i predsednici opština sve informacije prosleđuju samo kriznom štabu. Novinari u Kruševcu i pre toga od lokalnih i okružnih zdravstvenih ustanova, kao ni Štaba za vanredne situacije nisu uspevali da dobiju zvanične informacije ni o broju obolelih, njihovom zdravstvenom stanju, broju pacijenata na infektivnom odeljenju, broju testiranih ili osoba u izolaciji.

Istovremeno, na mobilne telefone sugrađana, ali i građana cele Srbije stigla je poruka:

„Situacija je dramatična. Približavamo se scenariju iz Italije i Španije. Molimo vas da ostanete kod kuće. Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19“. Iako je prva pomisao bila da je reč o lažnoj poruci usmerenoj na širenje panike, prema pisanju nacionalnih medija, poruka je zaista upućena od strane Kriznog štaba Republike Srbije, ali samo preko Telekom mobilne mreže.

Početkom aprila Henkel je zatvorio fabriku na 2 nedelje. U Kruševcu je registrovan prvi smrtni ishod od korone. Krizni štab donosi zabranu rada svih objekata i delatnosti koje podrazumevaju blizak fizički konktakt, kao što su frizerski i kozmetički saloni, fitnes klubovi i teretane. Doneta je i odluka o zatvaranju svih kladionica, kockarnica i automat klubova.

Odlučeno je i da za određena zanimanja kućna samoizolacija važi 14 umesto 28 dana, a ovo se odnosi na zdravstvene radnike, zatvorske čuvare, te pripadnike MInistarstva unutrašnjih poslova i Vojske.

Zastave na svim javnim insitutucijama spuštene su na pola koplja. Odloženi su prijemni za specijalizovane srednje škole.

Već trećeg aprila zabrana kretanja u vreme vanrednog stanja proširuje se u dane vikenda na period od 13 časova u subotu do 5 časova u ponedeljak, a na jednom mestu se više ne sme naći više od dve osobe. Predsednik Vučić najavio da će vlasnici kućnih ljubimaca od subote moći da svoje ljubimce prošetaju svake noći od 23 do 1 čas iza ponoći, ali najdalje do 200 metara od mesta prebivališta. Takođe je najavio da iz Rusije stiže avion sa 8 lekara i drugim osobljem, opremom, respiratorima i lekovima, kao i da je Srbija kupila još 1100 respratora koji tek treba da budu isporučeni.

Trećeg aprila održano je i prvo suđenje preko skajpa za kršenje zdravstvenih propisa u Osnovnom sudu u Kruševcu.

Najveća žarišta virusa u tom trenutku su Beograd, Ćuprija, Čačak i Valjevo. Od početka testiranja u Rasinskom okrugu registrovano je 60 pacijenata sa koronom, u bolnici je 17 pacijenata, dvoje preminulo od posledica bolesti.

Opremanje Hale sportova kao privremene kovid bolnice započelo je 7. aprila. Posle deset dana Hala sportova bila je spremna sa 130 postelja, a 17. aprila primila je i prvih 13 pacijenata. Broj novozaraženih na dnevnom nivou u tom trenutku je od 15 do 30.

Druga nedelja aprila započela je isplatom jednokratne pomoći penzionerima od po 4000 dinara uz martovsku penziju. Policijski čas je produžen od 17 sati u petak do 5 sati u ponedeljak.

Gradski Štab za vanredne situacije odlučio je da se preminuli od posledica korone sahranjuju o trošku grada, u dezinfekciju zdravstvenih ustanova i delova naselja uključili se i pripadnici ABHO centra. Vojska dežura pred ulazom u bolnnicu a komunalna milicija pred ulazom u Gradsku upravu.

15. aprila policijski čas se produžava od petka u 17 do utorka u 5 zbog Uskrsa. Zahtev crkve da se vernicima dozvoli da u nedelju od 5 do 10 sati dođu na uskršnju liturgiju nije odobren. Vernici se ipak u nedelju okupljali u crkvenim dvorištima, bez kažnjavanja.

16. aprila saznalo se da je korona virus ušao u kruševački Gerontološki centar, ali javnost nije mogla da dobije informacije o broju obolelih, a Ministarstvo za rad i zapošljavanje optužilo je medije koji su tu vest preneli za dezinformacije. Vojsci je naloženo da obezbeđuje ovaj objekat, Vetrrinarskoj stanici da dva puta dnevno dezinfikuje unutrašnje prostorije, a JKP da jednom dnevno dezinfikuje dvorište Gerontološkog. Kasnije je stigla informacija da su u Gerontološkom obolela 24 korisnika i 13 zaposlenih.

Od 21. aprila policijski čas je skraćen i traje od 18 sati do 5 ujutro, penzionerima je dopušteno da tri puta nedeljno izlaze u polusatnu šetnju u periodu od 18 do jedan iza ponoći, najdalje 600 metara od svojih domova. Tog dana u kruševačku bolnicu stigla i delegacija Vojske Ruske Federacije sa timom ruskih lekara u okviru združene akcije pomoći zdravstvenim ustanovama po Srbiji. Radno vreme prodavnica produženo je do 17 sati. Broj obolelih stagnira.

Usledila je i odluka republičkog Kriznog štaba da konferencije za novinare održava bez novinara i izazvala negodovanje novinarskih udruženja i medijskih kuća. Vlada je donela odluku o paketu ekonomskih mera za pomoć privredi pogođenoj kovidom: tri neto minimalca za zaposlene i po 100 evra svakom punoletnom građaninu.

Aplauzima za lekare, 26. aprila, na dan kada je trebalo da se održe izbori u Srbiji, pridružilo se i lupanje u šerpe sa terasa u vreme policijskog časa, kao znak prostesta građana protiv mera zatvaranja i nedostatka informacija o situaciji sa epidemijom. Na akciju nazvanu „Bukom protiv diktature” simpatizeri vlasti odgovorili su organizovanjem bakljada po krovovima zgrada.

Pijaca koja je u međuvremenu dobila i svoje onlajn izdanje, fejsbuk grupu sa oko 4000 članova, ponovo je otvorena. U ponedeljak 27. aprila osim pijaca, počeli su da rade i frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, kao i fitnes centri i teretane. Stariji od 65 godina dobili su dozvolu da svakoga dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena.

Kraj vanrednog stanja, ali ne i virusa

Prvomajske praznike dočekali smo sa ublaženim merama zaključavanja. Umesto najavljena tri i po dana, Policijski čas je trajao od četvrtka, 30. aprila u 18 do subote, 2. maja u 5 časova ujutro.

Skupština Srbije, koja tokom vanrednog stanja gotovo uopšte nije zasedala, na sednici 6. maja donela je odluku o ukidanju vanrednog stanja.

Ipak, ni danas, godinu dana kasnije, život se nije vratio u normalu, a broj zaraženih u Kruševcu na dnevnom nivou prelazi cifru od stotinu. Ukupno je blizu 16 hiljada obolelih u okrugu, više od 8 hiljada u Kruševcu, a do sada je pod posledica oboljevanja preminulo 359 osoba.

