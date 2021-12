Epidemiolog dr Predrag Pavlović: Broj zaraženih i dalje pada, ali praznici mogu izazvati novi talas

-Situacija je relativno mirna, ali to je samo trenutno. Nema mesta za optimizam, jer mi sad očekujemo novi talas, s obzirom na to da su sada praznici pred nama. Biće dosta okupljanja ljudi u zatvorenom prostoru i to povećava rizik od obolevanja – kaže doktor Predrag Pavlović, direktor Zavoda za javno zdravlje

U Rasinskom okrugu je već dva i po meseca epidemiloška situacija povoljnija u odnosu na raniji period. Zabeležen je pad broj zaraženih, te je sada šest puta manje obolelih od korona virusa na nedeljnom nivou, nego pre samo par meseci. To, međutim, nije razlog za opuštanje, upozorava dr Pavlović. On smatra da su praznici koji slede idealni za širenje virusa jer su u takvom razmaku koji pogoduje njegovoj inkubaciji.

-Od Svetog Nikole koji je 19. decembra, pa preko Nove godine, do Božića, sve je rastojanje od sedam do dest dana, tako da će oni koji su se zarazili za vreme Svetog Nikole biti najzarazniji za Novu godinu. Stvara se lančana reakcija koja pogoduje inkubaciji virusa korone – objašnjava Pavlović.

Dodatni razlog za brigu, pored praznika, stvara zimski raspust, odmor i zimovanje. Po rečima našeg sagovornika, prošle godine je do skoka zaraženih došlo upravo nakon tog perioda.

-Veliku opasnost stvara i omikron soj virusa. Sasvim sigurno on je prisutan i u Kruševcu, mada još uvek ne zvanično – ocenjuje Pavlović.

Vakcinacija se i dalje ne odvija zadovoljavajućim tempom, pa je tako u Rasinskom okrugu prvom dozom vakcinisano 49 odsto, drugom dozom 48 odsto, a trećom 25 odsto stanovništva. U Kruševcu je taj procenat nešto povoljniji, prvom dozom vakcinisano 54, drugom dozom 52, a trećom 28 odsto stanovnika.

Naš sagovornik naglašava da ovaj procenat nije pouzdan jer obuhvata samo punoletne građane, te da ne može da nam pruži dovoljno dobru sliku o realnom stanju stvari.

