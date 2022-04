Dr Predrag Pavlović o epidemiji: Nastavljen pad broja novoobolelih

U prethodnoj nedelji u Kruševcu je zabeleženo 120 novih slučajeva zaraze kovidom 19, a očetkom godine taj broj je bio blizu 2000 novoobolelih nedeljno. Podaci nedvosmisleno ukazuju da je reč o smirivanju epidemije ovog virusa.

Doktor Predrag Pavlović, epidemiolog i direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, rekao je za naš portal da je u januarskom talasu zaražen veliki broj ljudi, te da se procenjuje da je skoro četvrtina svih građana Okruga stekla takozvani prirodni imunitet.

-Taj prirodni imunitet, nažalost, nije dugotrajan. On traje od dva do tri meseca i nakon toga može ponovo da se oboli. Dodatni problem je mali obuhvat vakcinacijom u Rasinskom okrugu – rekao je on.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, u našem gradu jednom dozom je vakcinisano svega 54,6 odsto ljudi, dok je taj procenat na nivou Okruga još niži i iznosi 49,7 odsto.

-Ovaj procenat odnosi se samo na punoletne građane, vakcinisane samo jednom dozom. Praktično, ozbiljnija zaštita dobija se tek sa trećom ili četvrtom dozom vakcine. Kada to uzmemo u obzir, procenat zaštićenih je daleko niži i iznosi 28 odsto – precizira dr Pavlović.

On objašnjava da je nemoguće predvideti dalji razvoj situacije kada je ovaj virus u pitanju, te se nada da se neće brojke s početka ove godine kada je došlo do velikog zaražavanja i prenošenja korona virusa. Za kraj, apeluje na građane da se vakcinišu upravo u ovom periodu.

–Opšta je preporuka da se vakcinacija vrši kada nema velikog broja obolelih. Sada je pravi momenat da se vakcinišu svi koji to nisu uradili – naglašava Pavlović.

