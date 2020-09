U prethodnih nedelju dana na području Rasinkog okruga potvrđeno je devet novih slučajeva obolevanja od korona virusa, od čega šest u Trsteniku. Od početka epidemije virus je potvrđen kod 1477 lica, a bitku sa ovom bolešću izgubile su 53 osobe. Ove nedelje u kruševačkoj Bolnici preminula je još jedna osoba, a reč je stranom državljaninu koji je bio u tranzitu

Troje novoobolelih je iz Kruševca, šestoro iz Trstenika, dok u ostalim opštinama Okruga tokom prethodnih sedam dana nije bilo novih slučajeva obolevanja

Od početka epidemije, najviše obolelih registrovano je u Kruševcu- 887, potom u Aleksadrovcu gde je virusom korona do sada zaražena 261 osoba.U Brusu je do sada pozitivnih 115, u Trsteniku 92, Varvarinu 67, a najmanje u Ćićevcu, gde je do sada registrovano 57 obolelih.

Bitku sa koronom u Rasinskom okrugu izgubile su 53 osobe, te još jedno lice koje je tokom ove nedelje preminulo na Infektivnom odeljenju kruševačke Bolnice. Reč je o državaljninu Bosne i Hercegovinem koji je bio u tranzitu, pozlilo mu je u Ćićevcu i nakon što mu je ukazana prva pomoć, prebačen je u Kruševac.

D.P.

Devet novoobolelih za nedelju dana, najviše u Trsteniku

