Deo potrošača danas bez vode do 15h

Zbog planiranih radova na magistralnom cevovodu postoji mogućnost da danas dođe do povremenih prekida vodosnabdevanja za teritoriju opštine Ćićevac u periodu od 09.00 do 17.00 časova

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana do 15.00 časova bez vode će biti Bivolje – Šumadijska (od Balkanske do Volterove); Pejton – Vidovdanska (od Dušanove do Parunovačkog mosta), Parunovačka (od mosta do pruge), Radanska, Bresnička, Mikulovačka, Raševačka, Jošanička i prateće ulice.