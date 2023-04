Pitali smo naše sugrađane koji im je omiljeni park u gradu?

Urbani parkovi nisu samo nešto što omogućava gradu da „diše“, održava optimalnu temperaturu i vlagu, već ga umnogome i ulepšavaju. Kruševac je jedan od gradova koji obiluje parkovima različitih sadržaja, uz pažljivo odabrano dekorativno drveće i bilje, te omogućava građanima da svoje slobodno vreme kvalitetnije provedu, tako što će šetati između površina sveže pokošene trave, vežbati na fiksiranim spravama, ili pak, organizovati izlet, uživajući u sunčanom vremenu. Pored pomenutih relaksacionih aktivnosti, građanima su na raspolaganju kafići i restorani izgrađeni u park centrima, koji, svakako, doprinose boljem ugođaju, ali i neka vrsta spomenika kulture od značaja za grad. Pred našim sugrađanima nije lak izbor, jer Kruševac ima na desetine parkova, a neki od njih su: Bagdala, Slobodište, Kosturnica, Pionirski park, Rasinski park, Šarengrad, park u Bronksu, park u Rasadniku i drugi. Mi smo pitali naše sugrađane koji im je omiljeni park i zašto vole svoje slobodno vreme da provedu baš tu.

Nekim sugrađanima Slobodište zauzima značajno mesto u planiranju aktivnosti.

–Meni je Slobodište najlepše. Tu mogu da izvedem pse, milina, istrče se, taman dok ja razbistrim glavu od svakodnevnih poslova i porodičnih obaveza. Možemo da pričamo šta hoćemo, ali ovakvi parkovi su za vlasnike pasa koji žive u stanu zakon. Posle su mirni kao bubice kad se vratimo kući – rekao je Ivan T. (39)

Stefanu Đ. (31) Slobodište je postalo pravi poligon za njegov omiljeni sport

–Slobodište volim, jer je zanimljivo projektovano sa onim uvalama i spomenicima. U Rasadniku odradim vežbe na spravama, pa biciklom odem do Slobodišta i vozim se po stazama specijalizovanim za planinsku vožnju. To bih istakao da me posebno privlači tamo, jer volim takav način vožnje – rekao je on.

Nekim sagovornicima blizina mesta stanovanja umnogome određuje favorita kad su u pitanju parkovi

–Pionirski park volim, u blizini sam rođen, a pošto sam sportista, trčao sam dugo tamo, svako veče, bez obzira na to da li imao trening ili ne tog dana – rekao je Miloš K. (29)

Sportski tereni na Bagdali posebno privlače mlađu populaciju

–Ja obožavam sa drugarima da igram basket na Bagdali i jedva čekam da prođe ovaj kišni period, pa da igramo tri na tri. Najbolji teren u gradu i najlepša lokacija – rekao je M.M. (14)

Boban S. (36) u Bagdali vidi široku lepezu aktivnosti i relaksacija

–Bagdala je super, jer pored šetnje i raznih sprava za decu, ima restoran i kafić. Obožavam sa porodicom da sednem gore, pojedemo nešto, prošetamo, prođemo kroz onaj parkić minijatura crkava, pa odšetamo brzim hodom po gumiranoj stazi i to bude baš lepo popodne – rekao je on.

Pojedinima su parkovi mesta na kojima mogu da se osame i uživaju individualno u svojim aktivnostima

–Košarkaški teren u Bronksu sa onom žicom i japanskim šljivama okolo su mi vrh. Pošto mi je društvo mahom otišlo iz Kruševca, volim da dođem sam i da ubacujem u koš, niko mi ne treba. Ispunjava me to posle napornog dana pored kompjutera, a znate i sami kakav je programerski posao – rekao je Marko M. (42)

Veljku E. (17) Kosturnica predstavlja značajno mesto relaksacije i početnog okupljanja

–Kad god odem do centra, pogotovo kad je velika vrućina, svratim do Kosturnice. Odmah preko puta ima sladoled na točenje, kupim, sednem, posmatram ljude. Baš znači što je na tom mestu, a i uglavnom se tu sa društvom nađem, pa posle odemo do centra dole – rekao je on.

V.M.