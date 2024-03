Deo Lomnice bez struje

Zbog sanacije kvara na elektromreži, bez struje će danas do 14:30h biti deo naseljenog mesta Lomnica.

Danas do 15h, zbog radova na vodovodnoj mreži, bez vode će biti deo grada Bagdala 3- Kursulina ulica, kao i sela Makrešane- deo, od crpne stanice do rezervoara i Ribare, a do 17h, bez vode će biti naseljeno mesto Pakašnica- Vojvode Mišića (od kasarne do kraja sela) i prateće ulice.