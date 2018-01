Za pogone IMK „14. oktobar“ u stečaju, u Brusu i Ražnju, čiju je prodaju krajem prošle godine oglasila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, nije bilo zainteresovanih kupaca

To je saopštila pomenuta Agencija nakon što u predvidjenom roku, do 25. odnosno do 26. januara, ni za jedan od tih delova nije pristigla ni jedna ponuda. Procenjena vrednost pogona u Ražnju je skoro 68 miliona dinara dok je vrednost pokretne i nepokretne imovine na lokaciji Fabrike uredjaja, opreme i delova u Brusu oko 267 miliona dinara.

Ti pogoni nisu bili deo ranije ponudjene imovine tog preduzeća, koja je krajem septembra prošle godine prodata ćerki firmi kompanije Čehoslovak grup.

Delovi “14.oktobra” bez kupaca

