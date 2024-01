Danas bez vode više naselja

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 13h, bez vode će biti prigradsko naselje Parunovac- ulica Olje Petrović.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti naseljeno mesto Pakašnica- ulica Vojvode Mišića (od Darvinove do frizerskog salona), deo grada Lazarica- Kanicova (od Cara Lazara do pruge), Alekse Nenadovića i prateće ulice.

Zbog radova na elektromreži, danas do 14:30h, bez struje će biti delovi naseljenih mesta Ćelije i Meševo, dok će do 12h bez struje biti deo sela Stanci.