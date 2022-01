Četiri godine „Kulturociklina“ – Kreativnošću mladih ka boljem društvu

Povodom četiri godine trajanja neformalna umetnička grupa „Kulturociklin“ orgnizovala je program u okviru koga je održana tribina o njenim dosadašnjim postignućima, predstavljena knjiga “Ka prostorima KulturAgore”, autorke Sandre Maksimović, te premijerno prikazan spot za pozorišni song predstave “Kralj Ibi”, nastao saradnjom te grupe sa bendom Bahtalo Dive, studiom Košnica, Kulturnim centrom i Geotimom. Onima koji su tokom prethodnih godina podržali rad „Kulturociklina“ uručene su zahvalnice, a među dobitnicima je i naša redakcija.

-Kako kulturne sadržaje približiti mladima? Kako zajedno sa njima istraživati i kreirati te sadržaje? Kako mlade učiniti moderatorima društva visoke kulturološke pismenosti i samosvesti? Kako, najposle, stvoriti zajednicu koja incira, osnažuje i živi autentično ovakve promene – neka su od pitanja i ciljeva koje je kao svoje vodilje postavila umetnička grupa „Kulturociklin“, a koje je u knjizi „Ka prosotrima „KultuAgore“ navela autorka Sandra Maksimović, idejni tvorac i umetnički voditelj „Kulturociklina“.

Za četiri godina postojanja, podsetila je ona, ova grupa je ostvarivala najrazličitije vidove saradnje sa institucionalnom i vanistitucionalnom scenom, učestvovala na međunarodnim konferencijama, festivalima različitih formata, vodila radionice za mlade, a 2021. izabrana je za UNESCO predstavnika drame za Srbiju i svoj rad predstavila na IDEA (International Drama Theatre Education Association) Festivalu Together We Go On.



-Dobitnici smo preko četrdeset nagrada na međunarodnim i republičkim festivalima, a 2020. i ekološkog putokaza za mentorski rad sa mladima (Mater Terra). Najzad, projektom „KulturAgora“, koji je deo projekta „Najbolji edukatori Srbije 2020“, obučavali smo vršnjačke edukatore za preuzimanje uloge moderatora i vršnjačkih facilitatora u programima obuke i radionicama koje su trajale od avgusta do decembra 2021, organizujući ih kao prostore susreta najrazličitijih glasova i saradnje sa udruženjima, bendovima, (alternativnim) kulturnim centrima, školama, festivalima – navela je Sandra Maksimović.

Deo glasova mladih, koji čine „Kulturociklin“, zabeležen je na stranicama pomenute knjige.

Za Laru Anđelković to je grupa koja joj ulepšava život, u kojoj je našla ljude koji vole i cene isto što i ona. Vojin Vukelić navodi da je dramski rad nastavak detinjstva, „znate ono kad kao deca izmišljamo da kod kuće imamo neke lopte, automobile, puške..“.

-Osećam se toliko slobodno kad igram i stvarno uživam u tome – napisala je Anđela Bogićević, a Ana Bacić je navela da je gluma neka vrsta sigurnosti, prilika da kroz sasvim drugu osobu pokaže sebe.

Za Ivana Dimitrijevića pozorište predstavlja kutak u kome može da razgovara o pravim problemima mladih, a Ivi Mitrović su druženje i ljudi koje je upoznala ulepšali dramski rad.

Dramska sekcija je, smatra Aleksandar Gašić, mesto preporoda, a Iva Bojović je, kako je napisala, zahvaljujući drami uspela da nađe sebe, dobila je hrabrost da zauzme stav, da kaže ono što želi i da uradi ono što misli da je ispravno.

To što se pridružila „Kulturociklinu“ kod Jelisavete Milosavljević je probudilo želju za pozorištem i kulturom. Za Marka Božovića, koji se poslednji priključio grupi, najjači utisak je zajedničko proslavljanje pobede na Angažman festu, a njemu lično najznačajniji razgovor pred punom salom Doma omladine u Beogradu, kada su ga svi pažljivo saslušali.

Martin Tomić je član „Kulturociklina“ od početka, bio je dete kada se pridružio, a kada se osvrne na prethodne godine navodi da je kroz tu grupu odrastao i spoznao sebe na drugačiji način.

-Ovo je skup ljudi koji žele da uče o umetnosti života. O prijateljstvu, poštovanju, jednakosti, jedinstvenosti, upornosti, o timskom radu, o svemu. Zahvalna sam što smo od te male učionice na kraju hodnika uspeli da dođemo do velikih scena i velikih ljudi, a verujem da ovo nije kraj i da možemo mnogo više – napisala je Jelena Vučković.

Inače, predstava „Kralj Ibi“, kreirana u okviru projekta „KulturAgora“, nastupila je na Angažman Festu – festivalu edukativnih predstava u Domu omladine Beograda, te osvojila nagradu za najbolju edukativnu predstavu i za najbolju mušku ulogu.



U okviru programa obeležavanja četvorogodišnjice „Kulturociklina“, održanog u Beloj sali Kulturnog centra, premijerno je prikazan i spot za pozorišni song iz predstave „Kralj Ibi“, pod nazivom Nigdina.

J.B.

Foto: Kulturociklin, Kulturni centar Kruševac