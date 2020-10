“Čarapansko srce” organizovalo prvu inkluzivnu ekskurziju

Humanitarno udruženje za pomoć deci i mladima sa invaliditetom i smetanjama u razvoju „Čarapansko srce“ organizovalo je prvu inkluzivnu ekskurziju. Mladi su posetili ZOO vrt u Jagodini, izletište Potok, manastir Manasija i vodopad Lisine

–Ekskurzija je fokusarana na našu decu i mlade, a cilj je bio da im obezbedimo zabavan, interesantan i zanimljiv sadržaj. Činimo sve da deca pamte izlet i da im ostane dobar utisak. Želimo da omogućimo aktivnosti u kojima će moći da uživaju i da se druže – kaže Sara Popović, presednica Udruženja Čarapansko srce.

Najstrože epidemiološke mere poput policijskog časa pogodile su decu sa smetnjama u razvoju, a posebno na one sa autizom. Na ovom izletu, imali su priliku da se odmore, opuste i uživaju u prirodi, ali i da obiđu značajne kulturno istorijske spomenike i saznaju više o njima. Roditelji koji su pošli na izlet sa svojom decom kažu da im mnogo znači što ovakve aktivnosti postoje.

– Povedena ličnim iskustvom, znam koliko je teško organizovati putovanje za dete sa smetnjama u razvoju. To ume da bude jako naporno, nekad i finansijske mogućnosti to ne dozvoljavaju, zato mi se kao članici “Čarapanskog srca” veoma svidela ideja da se organizuje humanitarno putovanje. Moja Andrea, koja ima disleksiju, se oduševila žirafom, to je njena omiljena životinja i imala je priliku da je prvi put uživo vidi. Mislim da se deci najviše dopao vodopad, energija vode koja neprestano teče podseća na izvor ljubavi kako bi rekla Andrea – kaže Danica Dimitrijević Petrović, mama troje dece, članica Udruženja.

Udruženje, inače, kako je dodala Popovićeva, razvija svoj digitalni indetitet te zbog toga slike sa ovakvih aktivnosti postavlja na društvene mreže kako bi motivisalo roditelje da uključe svoju decu.

– Ovakve inkluzivne aktinosti su veoma važne, deca lepo reaguju, svidelo im se sve to što smo organizovali, njihovi osmesi i radost su to potvrdili – rekla je ona.

Prva inkluzivna ekskurzija organizovana je u okviru Projekata „I ja putujem“, koji je finansirano Grad Kruševac. U planu su bile četiri ekskurzije, ali zbog pandemije izazvane korona virusom, biće održana još jedna.

M.S.

“Čarapansko srce” organizovalo prvu inkluzivnu ekskurziju

Humanitarno udruženje za pomoć deci i mladima sa invaliditetom i smetanjama u razvoju „Čarapansko srce“ organizovalo je prvu inkluzivnu ekskurziju. Mladi su posetili ZOO vrt u Jagodini, izletište Potok, manastir Manasija i vodopad Lisine - Ekskurzija je fokusarana na našu decu i mlade, a cilj je bio da im obezbedimo zabavan, interesantan i zanimljiv sadržaj. Činimo sve da deca pamte izlet i da im ostane dobar utisak. Želimo da omogućimo aktivnosti u kojima će moći da uživaju i da se druže – kaže Sara Popović, presednica Udruženja Čarapansko srce. Najstrože epidemiološke mere poput policijskog časa pogodile su decu sa smetnjama…