Briga o starijima ne jenjava ni tokom leta

Postavljeno: 17.08.2025

Tokom leta Gerontološki centar Kruševac se trudi da stanarima organizuje različite aktivnosti primerene njihovim godinama i vremenskim uslovima. Služba gerontodomaćica redovno obilazi korisnike na gradskom i seoskom području. Nakon modernizacije vešernice sledi modernizacija kuhinje, a do kraja godine planirano je i zanavljanje posteljine

Glavna briga Gerontološkog centra Kruševac je briga o starijim licima i njihov smeštaj, kao i svakodnevne posete korisnicima usluga i njihovi nesmetani izlasci radi poseta lekaru ili kulturnim zbivanjima na teritoriji grada.

Kako bi korisnici tokom leta upotpunili vreme sadržajima potrudili smo se da im organizujemo različite aktivnosti. Kada su visoke temperature trudimo se da ih zadržimo u ustanovi, da budu u klimatizovanom prostoru, da obratimo jelovnik voćem, sokovima i različitim napicima. Tokom leta su kolege u vidu radno okupacione terapije organizovali društvene igre, pisanje literarnih radova, književne večeri – rekla je direktorka Gerontološkog centra Kruševac Jelena Mijailović.

U okviru Gerontološkog centra u Kruševcu radi služba dnevnih usluga u zajednici „Pomoć u kući“, odnosno gerontodomaćice. Uglavnom se obilaze staračka i samačka domaćinstva. Korisnici su uglavnom samci i bračni parovi. Počela je sa radom 1997. godine.

Od 2019/20. godine ta služba je počela da se razvija zahvaljujući velikoj podršci Grada i lokalne samouprave. U ovom trenutku u službi imamo 63 zaposlenih. Usluga se pruža na teritoriji grada Kruševca, a gerontodomaćice obilaze 40 okolnih sela. U ovom trenutku imamo ukupno 710 korisnika. Kruševac je lider kad je reč o pružanju ove usluge. Skratili smo radno vreme u ovim vrelim letnjim danima. Najugroženijim domaćinstvima nismo uskratili pružanje usluge. Snabdeli smo ih terapijom, lekovima i hranom – ističe Mijailović.

U Gerontološkom centru, gde je trenutno smešteno 215 korisnika, radi se i na poboljšanju uslova stanovanja kroz ulaganje u spoljašnji izgled i uređenje unutrašnjosti. Vešernica je dobila novu opremu, a do kraja godine planirana je nova oprema za kuhinju i zanavljanje posteljine za sve korisnike.

