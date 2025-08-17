Briga o starijima ne jenjava ni tokom leta

Tokom leta Gerontološki centar Kruševac se trudi da stanarima organizuje različite aktivnosti primerene njihovim godinama i vremenskim uslovima. Služba gerontodomaćica redovno obilazi korisnike na gradskom i seoskom području. Nakon modernizacije vešernice sledi modernizacija kuhinje, a do kraja godine planirano je i zanavljanje posteljine

Glavna briga Gerontološkog centra Kruševac je briga o starijim licima i njihov smeštaj, kao i svakodnevne posete korisnicima usluga i njihovi nesmetani izlasci radi poseta lekaru ili kulturnim zbivanjima na teritoriji grada.

– Kako bi korisnici tokom leta upotpunili vreme sadržajima potrudili smo se da im organizujemo različite aktivnosti. Kada su visoke temperature trudimo se da ih zadržimo u ustanovi, da budu u klimatizovanom prostoru, da obratimo jelovnik voćem, sokovima i različitim napicima. Tokom leta su kolege u vidu radno okupacione terapije organizovali društvene igre, pisanje literarnih radova, književne večeri – rekla je direktorka Gerontološkog centra Kruševac Jelena Mijailović.

U okviru Gerontološkog centra u Kruševcu radi služba dnevnih usluga u zajednici „Pomoć u kući“, odnosno gerontodomaćice. Uglavnom se obilaze staračka i samačka domaćinstva. Korisnici su uglavnom samci i bračni parovi. Počela je sa radom 1997. godine.

– Od 2019/20. godine ta služba je počela da se razvija zahvaljujući velikoj podršci Grada i lokalne samouprave. U ovom trenutku u službi imamo 63 zaposlenih. Usluga se pruža na teritoriji grada Kruševca, a gerontodomaćice obilaze 40 okolnih sela. U ovom trenutku imamo ukupno 710 korisnika. Kruševac je lider kad je reč o pružanju ove usluge. Skratili smo radno vreme u ovim vrelim letnjim danima. Najugroženijim domaćinstvima nismo uskratili pružanje usluge. Snabdeli smo ih terapijom, lekovima i hranom – ističe Mijailović.

U Gerontološkom centru, gde je trenutno smešteno 215 korisnika, radi se i na poboljšanju uslova stanovanja kroz ulaganje u spoljašnji izgled i uređenje unutrašnjosti. Vešernica je dobila novu opremu, a do kraja godine planirana je nova oprema za kuhinju i zanavljanje posteljine za sve korisnike.

Foto: Screenshot YouTube RTV Plus Kruševac