Letnji radovi u vrtićima PU „Nata Veljković“: pripreme za novu školsku godinu

Postavljeno: 17.08.2025

Tokom letnjih meseci, vrtići Predškolske ustanove „Nata Veljković“ u Kruševcu intenzivno uređuju prostor kako bi mališani novu školsku godinu dočekali u što boljim uslovima

Radovi obuhvataju tekuće održavanje objekata, molerske poslove, kao i uređenje spoljašnjih prostora i dvorišta.

U većini vrtića trenutno se izvode radovi na popločavanju i betoniranju staza. Jedan od primera je vrtić „Naša radost“, gde je nedavno završeno krečenje fasade, dok su staze u dvorištu u fazi betoniranja.

Direktorka PU „Nata Veljković“, Vesna Živković, ističe da se letnji period koristi za unapređenje uslova u svim objektima. Pored tekućih radova, u toku je i planiranje većih infrastrukturnih projekata koji će doprineti boljoj organizaciji rada i povećanju kapaciteta vrtića.

Organizacija rada i boravka dece tokom leta prilagođena je sezoni godišnjih odmora i raspustu, a svi radovi se sprovode tako da ne ometaju redovne aktivnosti mališana koji borave u vrtićima.

