FK Napredak: U ponedeljak se okupljaju najmlađi

Završava se raspust i za naše najmlađe fudbalere, polaznike Škole fudbala. Prvi trening biće održan u ponedeljak na Mičetovom stadionu

Koordinator Škole fudbala je Branislav Kojičić – Džaja, a treneri su Filip Filipović i Tadija Pavlović.

Svi zainteresovani dečaci, koji žele da se upišu u Školu fudbala, obuku Napretkov dres i postanu deo jednog od najboljih srpskih klubova mogu da dođu direktno na trening, a sve informacije o upisu mogu se dobiti i putem telefona 060/31 29 333.

Izvor i foto: FK napredak.rs