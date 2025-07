Batut: Visoke temperature u kolima mogu biti opasne

Letnji period donosi više putovanja, ali i znatno veće rizike na putevima zbog visokih temperatura, umora i neprilagođene brzine, upozoravaju iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

Zbog toga se svim vozačima savetuje dodatna pažnja i poštovanje osnovnih preporuka za bezbednu vožnju tokom leta. Pre puta se preporučuje dobar odmor, jer visoke temperature brže izazivaju iscrpljenost i umor, jedan od glavnih uzroka nezgoda, naročito na dužim i noćnim relacijama.

U vozilo koje je bilo izloženo suncu ne treba ulaziti odmah, preporučuje se da se pre vožnje otvore sva vrata, prozori i prtljažnik kako bi se vazduh rashladio. Temperatura u automobilu treba da bude najviše 5 do 7 stepeni niža od spoljne. Korišćenje sigurnosnog pojasa obavezno je za sve putnike i napred i pozadi. Pojas smanjuje rizik od smrtnog ishoda i do 75%.

Tokom putovanja, važno je praviti pauze na svaka dva sata, provetriti vozilo, popiti vodu i prošetati. Na put ne treba kretati pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci ili lekova koji utiču na koncentraciju. Starijim osobama i trudnicama se preporučuje konsultacija sa lekarom pre puta, redovno unošenje tečnosti i češće pauze tokom vožnje.

Posebna pažnja neophodna je kad su u vozilu deca, obavezna je upotreba odgovarajućih auto-sedišta, a dete se nikada ne sme ostavljati samo u vozilu. Čak i na 25°C, temperatura u automobilu može za 10 minuta da poraste i do 40°C, a ako je napolju 35°C – i do 50°C. Deca se pregrevaju 3 do 5 puta brže nego odrasli, što može dovesti do toplotnog udara sa ozbiljnim posledicama.

Isto važi i za kućne ljubimce, treba da budu vezani posebnim pojasom ili u transportnim kutijama, i nikada ne smeju biti ostavljeni sami u automobilu.