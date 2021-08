Balonarske družine: posao koji se voli

Festival balona za našu redakciju bio je prilika da zavirimo u nesvakidašnji svet onih koji se ovim poslom bave. Na petom međunarodnom festivalu „Kruševac kroz oblake“, učestvovale su četiri balonarske posade. Uz druženje i smeh, svoje balone predstavile su dve posade iz Slovenije, jedna iz Mađarske, ali i naša posada sa Kosova i Metohije

U početku je duvao nešto jači vetar, te je postojala bojazan da baloni neće biti postavljeni. Kada su se vremenske prilike poboljšale sve posade su prionule na posao.

Balonarski klub Berta iz Murske subote u Sloveniji, treći put je u našem gradu.

– Meni se ovde jako sviđa, ali je sada jak vetar pa se plašim da nećemo moći da letimo. Ovim poslom se bavim od 1993 godine. Preleteo sam čitavu Evropu i Japan. U delu Slovenije gde ja živim prvi sam počeo ovim da se bavim, inače u Sloveniji postoji veliki broj balonarskih društava – izjavio je Štefan Bertonovič pripadnik ove posade.

Inače, Murska subota je bratski grad sa opštinom Ćićevac, dodao je naš sagovornik.

Mešovita ekipa iz Mađarske privukla je veliku pažnju naših sugrađana. Rudolf Barna iz Sente njen je član, te jedini koji govori srpski jezi i sa kojim smo imali priliku da porazgovaramo.

– Naša grupa sastoji se od četiri člana. Jedan je iz Rumunije, dvojica iz Mađarske i ja iz Sente. Naša grupa se zove Budapest Balon. Ja sam u ovom poslu 17 godina, Senta je poznata po ovakvom festivalu, koji se prošle godine nažalost nije dogodio zbog korona virusa, a možda ni ove godine neće. Taj festival se kod nas održava na dan grada 10. septembra. Nekada je bilo i do 22 balona. Moja ekipa se okupila spontano, viđali smo se na brojnim festivalima i ostali smo zajedno do sada – rekao je on.

Svi problemi su bili otklonjeni, te su se ispunili uslovi da se baloni postave, napune i uzlete. Mada je u početku bilo skepse povodm jakog vetra, na kraju je, na oduševljenje svih prisutnih, Bagdala poprimila potpuno novi izgled, a baloni su se videli i sa njenog podnožja.

