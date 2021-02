Autonomni ženski centar nakon ubistva u Temerinu: Reagujte pre zločina, ne posle!

– Činjenica da je žena ubijena nakon što su ljudi iz okruženja najmanje dvadeset godina svedočili nasilju koje je preživljavala, činjenica da se obraćala za pomoć nadležnim insitucijama, činjenica da su postojali indikatori koji su mogli ukazati da će doći do smrtnog ishoda nasilja, te činjenica da sve to nije dovelo do toga da njeno ubistvo bude sprečeno, je posle višedecenijske borbe za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici, porazna – saopštio je Autonomni ženski centar povodom nedavnog ubistva žene u Temerinu.

Ta organizacija je ponovo od Republičkog javnog tužilaštva zatražila da izvrši vanrednu kontrolu rada Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu i predloži mere kako bi se unapredio rad Grupe za kooridinaciju i saradnju formiranjem Podgrupa za svaku od opština koje pokriva Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, na sličan način na koji je uređen rad Podgrupa osnovnih javnih tužilaštava u Beogradu i drugim gradovima.

Autonomni ženski centar je saopštio da su, prema navodima medija, od početka godine u porodično-partnerskom kontekstu ubijene su tri žene, a u još jednom slučaju postoji sumnja da je žena ubijena od strane supruga.

– Poslednji slučaj ubistva u Temerinu pred nas postavlja pitanje: da li se ovakav ishod zaista nije mogao naslutiti, kako se u pojedinim medijima tvrdi? Ubistvo žene u Temerinu ponovo pokazuje da su svi u okruženju ubijene žene znali da je ona žrtva dugogodišnjeg nasilja, ali da nasilje nisu prijavljivali jer su se i sami plašili nasilnog supruga. Izveštaji medija u ovom slučaju takođe govore o tome da je nasilje bilo ranije prijavljivano institucijama (policiji i tužilaštvu) kao i da se jednom prilikom obratila medicinskoj ustanovi u kojoj je potražila pomoć nakon što ju je suprug ubo nožem u nogu – saopštavaju iz te organizacije.

Navode i da je ostala nepoznanica da li su prethodno prijavljivani događaji nasilja bili razmatrani na sastanku Grupe za koordinaciju i saradnju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, „u čijem radu se godinama unazad uočavaju problemi u postupanju u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici koje rezultira neadekvatnom procenom rizika od ubistva i težeg povređivanja žrtve nasilja u porodici“.

– Istorijat vršenja nasilja, nanošenje fizičkih povreda upotrebom oružja ili oruđa, zloupotreba alkohola od strane osobe koja čini nasilje, kao i podnošenje prijave za nasilje u porodici, te neadekvatna institucionalna reakcija predstavljaju indikatore koji mogu ukazati na visoku opasnost od ubistva žrtve nasilja. Reagujte pre zločina, ne posle! Ni jedna žena manje! – poručuju iz Autonomnog ženskog centra.

J.B.

Autonomni ženski centar nakon ubistva u Temerinu: Reagujte pre zločina, ne posle!

- Činjenica da je žena ubijena nakon što su ljudi iz okruženja najmanje dvadeset godina svedočili nasilju koje je preživljavala, činjenica da se obraćala za pomoć nadležnim insitucijama, činjenica da su postojali indikatori koji su mogli ukazati da će doći do smrtnog ishoda nasilja, te činjenica da sve to nije dovelo do toga da njeno ubistvo bude sprečeno, je posle višedecenijske borbe za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici, porazna - saopštio je Autonomni ženski centar povodom nedavnog ubistva žene u Temerinu. Ta organizacija je ponovo od Republičkog javnog tužilaštva zatražila da izvrši vanrednu kontrolu rada Osnovnog javnog tužilaštva u…