Aeromiting za otvaranje „Rosulja“, „Jugoprevoz“ besplatno vozi sugrađane

Aeromitingom i svečanim programom u nedelju, 26. juna, u 11 časova, biće otvoren aerodrom Rosulje. Reč je o aerodromu koji, prema trenutnim gabaritima i dobijenim dozvolama, u domaćem saobraćaju mogu da koriste manje letilice, sa rasponom krila do 24 metra, ali koji je projektovan po najvišim standardima te bi, ukoliko bude potrebno, lako mogao da postane medjunarodni, na koji bi sletali avioni oznake ATR, koji se koriste u putničkom saobraćaju.

Otvaranjem aerodroma Rosulje praktično je realizovana ideja stara skoro 30 godina i projekat koji je započeo pre 15 godina.

Naime, „Aerodrom Rosulje“ je kao javno preduzeće pod ingerencijom lokalne samouprave, osnovan 1995. godine, da bi početkom 2020. godine nadležnost nad njim bila preneta na Republiku. Tada su „Rosulje“ postale deo preduzeća „Aerodromi Srbije“, u čijem su sastavu aerodromi u Nišu, Kraljevu i Užicu.

Od tog momenta do danas, odnosno u protekle dve godine, država je u izgradnju Rosulja, prema podacima Aerodroma Srbije, uložila oko 340 miliona dinara, a izgrađeni su poletno – sletna pista, staza za rulanje, hangar, pomoćne staze, uređene su prilazne površine, kompleks je ograđen, oko aerodroma je urađen patrolni put, po najvišim standardima bezbednosti.

Aerodrom Rosulje će, za sada, prema navodima nadležnih, biti korišćen u sportske svrhe. Dobio je oznaku 2B, što znači da na njega mogu da sleću vazduhoplovi sa rasponom krila do 24 metra, a to su letelice tipa pajper, cesna, lasta, sa do deset sedišta.

Nadležni ističu da je aerodrom rađen po standardima za putnički avion ATR, koji se koristi za regionalni saobraćaj, te da će u budućnosti, ukoliko bude potrebno, moći da se koristi, uz produženje piste, za te namene.

Rosulje se, podsetimo, nalaze na oko pet i po kilometara od Kruševca, na visoravni Jasikovica, na nadmorskoj visini od 260 metara, imaju povoljnu ružu vetrova i maglu samo pet dana u godini.

U aero programu, kojim će svečano biti označen početak rada „Rosulja“, učestvovaće nekoliko letelica: cesna, dva pajpera, dve laste, helihopteri. Biće izvedeni skokovi padobranaca, a nakon završetka programa građani će moći da priđu avionima.

Kruševački „Jugoprevoz“ će u nedelju besplatno voziti građane na otvaranje „Aerodroma Rosulje“, a predviđeni su polasci iz centra grada te iz 12 sela. Kako su preneli mediji, besplatni polasci će biti od Doma sindikata u nedelju u 9:15, 9:30, 9:45, 10:00 i 10:15.

Planirano je, takođe, da autobusi između 9:15 i 9:45 krenu iz 12 sela, te da potom primaju meštane sela koja se nalaze na tim pravcima. Autobusi će krenuti iz Konjuha, Vratara, Žabara, Majdeva i Ćelija, Ribarske Banje, Globodera, Lomnice, Velikog Golovoda, Makrešana, Zdravinja, Čitluka, Gari, te iz naselja Šumice.

J.B.