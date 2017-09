Do isplate dela zarada bivšim radnicima Turističko ugostiteljskog preduzeća “Župa“ moglo bi da dodje početkom oktobra, a nakon što je spor protiv ljubljanske Faktor banke okončan u korist stečajne mase TUP „Župe“. To je za novine GRAD rekao predsednik kruševačkog Samostalnog sindikata, Milenko Mihajlović

To znači, prema podacima koje ima Mihajlović, da će deo sredstava biti isplaćen i bivšim radnicima, odnosno da se očekuje da oni naplate sedamdesetak odsto svojih potraživanja. Njih stotinak je, prema ranijim informacijama, u trenutku uvodjenja stečaja u septembru 2014. godine, potraživalo po 20 plata.

Imovina preduzeća TUP „Župa“, čiji je hotel „Rubin“ najvažniji objekat, prodata je iz stečaja krajem 2015. godine. Tada ju je za 160 miliona dinara kupila Irena Bošnjaković. Rekonstrukcija tog objekta je u toku.

Inače, nekadašnja turističko ugostiteljska radna organizacija “Župa” privatizovana je 2007. godine, a tada je većinski vlasnik postala kompanija BBS invest, koja je poslovala u okviru grupe Verano motors. U tom periodu su, izmedju ostalog, prodati bifei “Zlatno burence” i “Fontana”, poslastičarnica “Bagdalino”, pivnica TOP, a restoran “Bagdala” u tom periodu bio ruiniran.

Bivši radnici Turističko ugostiteljskog preduzeća „Župa“ očekuju isplatu

