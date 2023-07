Žetva pšenice i strnih žita završena, slabiji kvalitet roda

U Rasinskom okrugu pšenica zasejana na oko dvanaest hiljada hektara, a ostala strna žita na hiljaduhektara. Očekuju se nešto niži prinosi od proseka jer su obilne padavine u junu usporile sazrevanje, a kasnije visoke temperature nepovoljno su uticale na formiranje zrna, pre svega kod pšenice. Zato možemo reći da će ovogodišnji kvalitet roda, bar na dosada ubranim površinama, biti slabijeg kvaliteta. O ovoj temi, za naš list govorila je savetodavac za ratarstvo ovdašnje Poljoprivredne savetodavne stručne službe, Radojka Nikolić

-Što se tiče pšenice, žetva je završena. Poljoprivrednici nisu bili u mogućnosti da ranije krenu sa žetvom, zbog veoma obilnih padavina i loših pristupnih puteva, koji su onemogućavali rad mašina. Na osnovu do sada obavljene žetve prinosi su od 3 do 4 tone po hektaru-istakla je Nikolićka.

Problem predstavlja i zadržavanje vode na poljima, tako da je došlo do pojave biljnih bolesti koje mogu uticati na prinose. Što se tiče ječma i ostalih strnih žita, koji su u našem Okrugu zasejani na oko 1000 hektara, situacija je mnogo bolja zato što ječam ima kraću vegetaciju, pa je uticaj padavina i visokih temperatura manji. Tu se prinosi kreću od pet do šest tona po hektaru, što je za naše uslove odlično. I kod ostalih žitarica koje se seju kod nas na manjim površinama, a to su: ovas, tritikale, raž i druge, možemo očekivati solidne prinose. Napomenimo da su ovo kulture koje se najviše koriste u stočarskoj proizvodnji.

O problemima sa kojima su se susretali poljoprivrednici od početka setve do sada, Radojka Nikolić kaže:

-Što se tiče strnih žita, tu su problemi bili od početka proizvodnje. Zbog velikih padavina, kasnilo se sa berbom kukuruza a samim tim i sa setvom pšenice. Setva strnih žita obavljena je van optimalnog roka, čak u novembru, ali su tokom zime vladali dobri uslovi sa višim temperaturama koje su omogućile brzo nicanje. Tokom proleća bilo je padavina i nižih temperatura u aprilu, što je izazvalo stres kod biljaka, a došlo je i do pojave nekih bolesti, pre svega rđe i lisne pegavosti, tako da su stručnjaci za zaštitu bilja preporučivali zaštitu po određenim fenofazama razvića bolesti i štetočina. Oni koji su obavili adekvatno tretiranje, uspeli su da ostvare bolji prinos i kvalitet-zaključila je Radojka Nikolić.

Žetva pšenice i ostalih strnih žita biće završena do kraja jula.

Ognjen Milićević