Pitali smo Kruševljane: Da li idete u bioskop?

Nekada su bioskopi u Kruševcu predstavljali kultna mesta na kojima su se okupljali naši sugrađani svih uzrasta. Gledale su se premijere svih domaćih i stranih filmova, pa su zbog toga pune ruke posla imali „tapkaroši“. Nekada su se premijere svetskih i domaćih naslova gledale najpre u bioskopima pa tek onda na televiziji. Tako bi, po mišljenju naših sugrađana koje smo anketirali, trebalo da bude i danas

Mlađi Kruševljani se ne sećaju vremena kada je bio čest odlazak u bioskop ali su izrazili želju da se ta vremena ponovo vrate.

-Ne idem često u bioskop ali bih volela da se repertoar našeg bioskopa obogati, kako bi mi Kruševljani mogli ponovo, kao nekad naši roditelji, da uživamo u bogatoj ponudi najnovijih filmova – navodi Jovana M. (32)

Blokbasteri se sve ređe viđaju našem gradu, tvrde sugrađani.

-Inače ne idem u bioskop ali bih voleo da češće vidim poster koji se odnosi na neko najnovije filmsko ostvarenje na našem bioskopu. Mislim da bi to mnogo značilo našem gradu, naročito mlađoj populaciji – ističe Nemanja Z. (28)

Filmove uglavnom gledaju na sajtu Netflix.

–Filmove najčešće gledam putem Netflix-a ali mislim da bi bilo lepo da se mi mladi malo više družimo a odlazak u bioskop bi nam baš to omogućio- rekao je Uroš S. (17)

Naši stariji sugrađani mnogo bolje pamte vremena kada je odlazak u bioskop bio izuzetno popularan.

-Uvek se tražila karta više. Nekada smo u bioskopu gledali domaće i strane filmove i mnogo smo se lepo družili. Išli smo sa radošću u bioskop jer nije bilo mnogo filmova na televiziji. Danas su ljudi prezasićeni i opterećeni mnogim informacijama a i sve je postalo dostupno svakom od nas i zato se, u zadnje vreme, sve manje ide u bioskop – zaključila je Ilinka B. (78)

Bioskopski repertoar je tada bio mnogo bogatiji.

-Sećam se vremena kada sam sa drugaricom išla u bioskop. Tada smo gledali prelep film „Amadeus“. Bila su to predivna vremena – ističe Olivera M. (55)

Izražena je i nada da će ponovo početi sa radom stari kruševački bioskop „Evropa“.

-Apsolutno smatram da premijere filmova treba gledati u bioskopu. Bioskop „Kruševac“ i dalje radi ali ga treba renovirati i osavremeniti. Nedostaje mi ambijent ispred i unutar bioskopa „Evropa“. Ako bi se radila rekonstrukcija kompletnog bioskopa, to bi možda moglo da me vrati u to vreme. Međutim, zgrada u kojoj se nalazio bioskop je previše stara i oronula pa mislim da bi novi bioskop „Evropa“ trebalo izgraditi na nekom novom mestu poštujući standarde savremenih bioskopa – izjavio je Tomislav B. (54)

Ognjen Milićević

Foto: Pixabay