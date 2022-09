Zbog čega ne idemo redovno kod zubara?

Da li zbog straha, nedovoljnoj svesti o značaju oralne higijene ili nedostatka novca, tek ne mali broj građana nerado i vrlo retko posećuje stomatološke ordinacije. Zbog visokih cena mnogi se radije opredeljuju da umesto popravke izvade zub, a neretko se dešava i da se odlazak kod zubara odlaže do trenutka kada je vađenje zuba jedina opcija. Sugrađane smo pitali koliko često posećuju zubara

–Retko posećujem zubara, moram da priznam. Uglavnom odlažem sve do trenutka dok me ne zaboli zub, pa čak i tada pribegavam raznim metodama lečenja od kuće, a kada ni to više ne pomaže, a uvek dođe i taj trenutak, onda odem na pregled. Ne bih mogla da kažem šta me konkretno sprečava da redovno idem kod zubara, ima tu svega po malo, visoke cene usluga, strah, nemarnost… U sustini, godišnje izdvajamo novac za razne gluposti, a trebalo bi da nam zdravlje bude prioritet– kaže Živadinka Anđelković.

Da je svesna koliko je važno imati zdrave zube, a da ipak ne čini dovoljno da tako i bude, samokritično kaže M.R.

–Mislim da mnogo ljudi, uključujući i mene, ne vodi računa o oralnoj higijeni onoliko koliko bi trebalo. Nekako to stavljamo na poslednje mesto, za mnogo toga imamo vremena, ali ne i za zubara. Ja odem tek kada me zub toliko zaboli, da nemam drugog izbora. Priznajem, često sam ljuta na sebe zbog toga– kaže ova sugrađanka.

Sve za lep osmeh

Međutim, ima i onih kojima je blistav osmeh glavni motiv za odlazak kod zubara.

–Strastveni sam pušač već dugi niz godina, često mi se stvara kamenac na zubima, pa sam primorana da redovno idem kod zubara kako bih to sredila, a onda usput i popravim neki zub, ako ima potrebe. Nikada ne bih dozvolila da mi zubi propadnu, i smatram da je blistav osmeh nešto krasi čovekov fizički izgled– navodi Mirjana J. koja u svojoj 60-toj godini ima sve zube.

Koliko je zapravo važno da se još u ranom detinjstvu stekne navika da se redovno posećuje zubar, potvrđuje Dejan D.

–Moja bliska rođaka je stomatolog, s njom sam mnogo puta pričao o značaju zdravih zuba i svestan sam koliko je to važno. Od malih nogu su me učili kako se pravilno peru zubi i da poseta stomatologu nije nista strašno. Mislim da, kada te tako nauče od malena, kasnije u životu i ti to primenjuješ i prenosiš te zdrave navike na svoju decu. Obavezno idem dva puta godišnje na preglede, vodim računa šta jedem, redovno perem zube i koristim konac za čišćenje. Mislim da bi to trebalo svako da radi– kaže on.

Redovnim posetama zubaru zapravo štedimo novac

Da dosta naših sugrađana nema naviku da redovno ide kod zubara, potvrđuje i jedan od ovdašnjih stomatologa.

–Po pravllu, zubara bi preventivno trebalo posećivati dva puta godišnje, međutim, mali je procenat onih koji to praktikuju. Mnogi dolaze tek onda kada dobiju nesnosne bolove, a tada je neretko kasno za popravku. Uz redovne preventivne preglede, izbegavanje grickalica, gaziranih sokova i slatkiša, kao i pravilno i redovno održavanje oralne higijene, može se sačuvati zdravlje zuba koje je itekako važno iz pre svega zdravstvenih a onda i estetskih razloga- kaže kruševački stomatolog koji već godinama ima svoju privatnu ordinaciju.

Kaže da postoje dve grupe pacijenata, oni koji redovno dolaze na preventivne preglede i oni koji toliko zapuste svoje zube, da na kraju dođu kako bi ih izvadili.

-Ako redovno posećujete zubara, sačuvaćete zdravlje zuba a i uštedeti novac i vreme. Ako čekate, a nekad prođu i godine dok ne dođe do toga da je jedina opcija vađenje zuba, onda i ostajete bez zuba i potrošite puno novca da bi ponovo imali lepši osmeh- upozorava ovaj stomatolog.

Kod privatnika ili u državnu službu?

Cene stomatoloških usluga kod privatnika su najmanje duplo veće u odnosu na državnu službu. Iako se čini da većina građana bez obzira na cenu ipak odlazi kod privatnika, broj pregleda i intervencija koje se obave u Službi stomatološke zdravstvene zaštite kruševačkog Doma zdravlja, to demantuju.

U razgovoru sa građanima koje smo zatekli u čekaonici Službe, saznali smo da su zadovoljni uslugom, da za određene ozbiljnije hirurške intervencije nikada ne bi otišli kod privatnika, te da jedino idu onda kada se neka usluga ne radi u ovoj Službi.

Inače, u toj Službi godišnje se obavi oko 14.500 preventivnih pregleda, 6.500 oralno hirurških intervencija, 750 protetskih usluga i oko 49.000 ostalih usluga.

Stomatološke usluge ne plaćaju deca do 18 godina, studentni do 26 godina, trudnice i porodilje, dok su korisnici preko 65 godina oslobođeni plaćanja totalnih i parcijalnih proteza.

J. Pavlović