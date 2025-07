Zavod upozorava: Samo dve javne česme imaju zdravu vodu

Zavod za javno zdravlje Kruševac kontroliše zdravstvenu ispravnost vode 22 javne česme. Voda za piće kod Famove kapije i česma Pčela u Šancu je ispravna za piće, dok sa ostalih nije ispravna, podaci su Zavoda za javno zdravlje

Kako je navela specijalistkinja higijene iz kruševačkog Zavoda, dr Slađana Stanić, 22 javne česme koje su u ranijim godinama pokazivale kontinuitet ispravnosti, ispituju se mesečno – javna česma kod Famove kapije i česma Pčela u Šancu:

– One su do sada pokazale zdravstvenu ispravnost. Ostale javne česme se ispituju četiri puta godišnje, to je ono minimalno po Pravilniku. Pojedine javne česme koje su pokazivale, ranijih godina, stalnu neispravnost, njih ispitujemo dva puta godišnje. To su: Lazareva česma kod Turskog kupatila, Lazarička javna česma kod Rubina… One su i sada pokazivale mikrobiološku neispravnost i one nisu za piće. Redovno izveštaje dostavljamo lokalnoj samoupravi.

Dva puta nedeljno kontroliše se ispravnost vode otvorenih bazena i bazenima u Ribarskoj Banji. Voda iz gradskog Vodovoda se redovno kontroliše tri puta nedeljno i u potpunosti je ispravna, navodi dr Slađana Stanić.

Zavod za javno zdravlje kontroliše i javne bazene, a dinamika uzorkovanja je dva puta nedeljno. Apel specijalistkinje higijene dr Slađane Stanić je da se zbog bezbednosti korisnika poštuju sva pravila koja važe za bazene, korišćenje dezo barijere i tuširanje pre ulaska u bazen, kao i posle izlaska.