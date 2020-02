Vuk Jeremić u Kruševcu poručio: Bojkot izbora kao početak promene sistema

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić razgovarao je o aktuelnim političkim pitanjima i kampanji bojkota izbora sa predstavnicima odbora te stranke sa područja Rasinskog okruga. Jeremić je potom, u obraćanju medijima, ponovio da je „bojkot lažnih izbora početak promene sistema”, kazavši i da je na njega najveći utisak prilikom dolaska u Kruševac ostavila činjenica da na mestu na kome je pre dva meseca označen početak radova na Moravskom koridoru danas nema „žive duše”

– Na mestu na kome je pre dva meseca bila mehanizacija, bageri, sila ljudi, gde se otvarao veliki autoput veka, danas nije bilo nikoga. To je vrlo moćan prikaz i dokaz toga koliko je laž postala istina u našim životima, koliko vlast ne daje ni pet para za obećanja koja daje. Da bi ovaj sistem koji počiva na laži promenili morate za početak da odbijete da parazitirate u njemu. Ne možete biti parazit u sistemu koji želite da promenite i zato bojkot – rekao je predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić u obraćanju novinarima u Kruševcu.

Kazao je da je, takođe, potrebno obezbediti poverenje, kako bi građani podržali tu ideju.

– Da bi obezbedili poverenje morate, za početak, da održite reč. Mi smo svoju reč dali, mi ćemo izbore bojktovati i ta odluka, kada je reč o Narodnoj stranci, neće biti promenjena – poručio je on.

Podsetio je da se Narodna stranka, prva od svih opozicionih stranaka, još u avgustu prošle godine opredelila za bojkot, „znajući da je to jedini časni i ispravni put da se počne sa promenom sistema”.

Napomenuo je da će kampanja koju će Narodna stranka voditi za bojkot biti intenzivna kao da je reč o kampanji za izbore.

Povodom mogućnosti da pojedine stranke, koje podržavaju ideju bojkota, izađu na lokalne izbore u Paraćinu i Šapcu, Jeremić je kazao da će svako ko bude učestvovao na izborima, direktno ili indirektno, snositi sankcije.

– Mi smo u ovome iskreno i do kraja, nema laži, prevare, šibicarenja, kreiranja fantomskih grupa gradjana, Narodna stranka nije deo takvog vrednosnog sistema. Dali smo reč, bojktovaćemo republičke, pokrajinske i lokalne izbore, ko to nije u stanju da uradi za njega neće biti mesta u Narodnoj stranci, to nisam odlučio ja, to je odluka stranačkih organa na više nivoa – rekao je Jeremić.

J.B.

