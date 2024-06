Vučević obišao Tehničko-taktički zbor u Kruševcu

Danas je na centralnim ulicama grada, u okviru obeležavanja Vidovdana, održan Tehničko-taktički zbor, prikaz naoružanja i vojne opreme. Građani su imali priliku da vide oklopna sredstva, artiljerijska oruđa, savremene sisteme za protivvazduhoplovna dejstva i sredstva iz proizvodnog programa Odbrambene industrije Srbije. Prikazu su prisustvovali visoki zvaničnici, među kojima i predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević.

U sklopu događaja, prikazana su i borbena sredstva koja su nedavno primljena u jedinice Vojske Srbije, a koja do sada nisu bila predstavljena javnosti. Posebno interesovanje izazvalo je predstavljanje kineskog sistema za protivvazdušnu odbranu (PVO) HQ-17AE, koji je po prvi put prikazan u Srbiji. Reč je o sistemu kratkog dometa, namenjenom zaštiti trupa na kopnu. Ovaj sistem omogućava gađanje četiri cilja istovremeno na daljinama do 15 kilometara i visinama do osam kilometara, čime značajno unapređuje odbrambene kapacitete Vojske Srbije.

Premijer Vučević objasnio je koliko je važna kvalitetna oprema koju naša zemlja poseduje, kada je reč o odbrani integirteta Srbije.

– Čuvajući državu i narod pre svega na Kosovu i Metohiji, mi moramo da osnažimo ekonomiju i privredu, da imamo veće prihode, plate i penzije, da se razvija infrastruktura. Ponosan sam što smo danas u Kruševcu na Vidovdan, sa jasnom porukom da je Srbija za nas jedna jedina nedeljiva – rekao je Vučević.

Novinari redakcije „Alo“ pitali su premijera da iz današnje perspektive prokomentariše to što je pre 23 godine, na današnji dan Srbija, Hagu predala svog predsednika i to što je sadašnji predsednik Aleksandar Vučić zamolio ministre da „povedu računa o troškovima“.

Vučević je odgovorio da je prvo pitanje pravo pitanje za nekog istoričara ili analitičara, ali da je taj trenutak bio kolektivno poniženje Srbije.

– On je bio predsednik tada, a predali smo ga kao džak krompira, tako smo predali mnoge ministre, generale, oficire, a nas je neko spolja ubedio da treba da se stidimo onih koji su nas branili. Nije slučajno odabran Vidovdan te 2001. godine, uvek na taj dan bude neka važna poruka i datum za našu državu, na današnji dan treba svi da zastanemo i kolektivno da razmislimo šta nam se sve dešavalo i šta nas očekuje u naredim danima. Moja poruka je da Srbija ostaje uz narod u svim državama zemljama Zapadnog Balkana, neke nažalost nas ne poštuju, a mi sa svima želimo najbolju moguću saradnju.

Vučević je rekao da kada je reč o ministrima, da njega i Sinišu Malog čeka veliki posao oko rebalansa budžeta i ta će tada biti predstavljena lista prioriteta u investiranju.

– Ja molim sve ministre da budu racionalni kada je reč o korišćenju budžeta, ne smemo se otimati za novac koji ne možemo da potrošimo do kraja godine, a posebno je važno da razumemo geopolitičke okolnosti i sve ono što Srbiju čeka.

Kada je reč o predlogu za vraćanje vojnog roka premijer je rekao da snažno podržava taj predlog jer ga smatra nasušno potrebnim našim građanima i državi, ne da bi se spremali za rat, već da bi garantovali slobodu i mir.

– Što nam je jača vojska, mir je sigurniji. To je najveća odvraćajuća sila prema svima koji su zlonamerni prema našoj državi. Kada sam bio ministar odbrane, mi smo uradili laborat o ukidanju suspenzije za služenje vojnog roka, ovo je idealna odluka da o tome razgovaramo. Ako se ta odluka donese mi moramo da imamo dovoljno vremena za odgovornu pripremu. Ja ne želim da idemo u rat, već da budemo bezbedni i sigurni u svakom trenutku. Ceo svet se priprema da bude spreman da se brani, a mi treba taj primer da sledimo – poručio je premijer i dodao da treba i srednjoškolsko obrazovanje da bude obavezno.

Vučević je otkrio da Vlada kreće zakonodavne aktivnosti u kojima će biti traženi prvi predlozi zakona koji će propisati rad streljana, konkretno da se spreči zloupotreba i zabrani prilaz maloletnicima da posećuju ovakve objekte

Na pitanje zašto država nije mogla da garantuje bezbednost učesnicima festivala „Mirdita dobar dan“, rekao je da mu nije jasan taj festival, ali da je Srbija htela da pokaže da prihvata čak i one koje prema njoj nisu dobronamerni.

– Procenjeno je da postoji opasnost da će doći do većeg narušavanja javnog reda i mira. Država ima pravo da donosi takve odluke. Oni su hteli da promovišu da je deo naše teritorije nezavistan i nama zbog toga da stradaju policajci, civili i imovina? Pitamo mi kada će oni nas pustiti da uđemo na deo naše teritorije, kada mi možemo da posetimo Srbe na Kosovu i Metohiji. I vi svi koji pričate o Mirditi i tom festivalu, pitajte njih kada će oni da omoguće nama da uđemo na Kosovo i Metohiju.

On je istakao da su, s druge strane, oni sa KiM mogli da uđu u Beograd, da ih je policija sačuvala i da nikome ne fali dlaka s glave.

– Iako, ponavljam, niko od njih ne misli ništa dobro nama. Osim ako bi se mi, naravno, odrekli svoje teritorije, svog naroda, rekli da Gračanica, Dečani, Arhangeli nisu naši, nego da pripadaju ne znam kome, onda bi verovatno rekli, e sad ste dobri, sad ste pravi partneri – rekao je Vučević.

Zatim je ponovo naglasio da je, stoga, MUP doneo najbolju moguću odluku da ne dođe do ugrožavanja i narušavanja javnog reda i mira i pre svega ugrožavanja bezbednosti, ljudi i imovine.

N. L.