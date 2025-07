Vreme: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na Kosovu i Metohiji posle podne pojačan, južnih smerova, a u toku noći u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura od 36 do 40 °C

Prema podacima Republčkog hidrometeorološkog zavoda, u Kruševcu je vedro sa temperaturom u jutarnjim časovima od 26 °C, dok je vlažnost vazduha 58 odsto.

Ove sedmice očekuje se novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od današnjeg dana, 21. jula, do subote, 26. jula, kada se očekuju temperature od 35 do 40 °C, a u petak lokalno i do 42 °C.

U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se i dalje zadržati toplo (od 30 do 35 °C).

Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, očekuje se u utorak na severu Srbije, a kao retka pojava, moguća je i u planinskim predelima na zapadu i jugozapadu zemlje.

Izraženiji pad temperature uz padavine u svim regionima prognozira se tek krajem sedmice.

Iz RHMZ-a upozoravaju da će toplotni talas u narednim danima dodatno doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu (odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda), naročito u petak, kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar.

U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (5 dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 °C i više) i dugotrajne suše, građanima su poslata i SMS upozorenja – u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu.