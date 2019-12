“Vreme darova” u Kući Simića

U susret novogodišnjim praznicima u Kući Simića , u saradnji sa udruženjem “Etno Rasina”, organizovana je radionica pletenja pod nazivom “Vreme darova”. Specijalne gošće bile su članice Kola srpskih sestara koje će ispletene šalove darivati našim najstarijim sugrađanima koji žive sami

Radionica pletenja “Vreme darova” deo je projekta “Heklala,kazala” koji realizuju Narodni muzej Kruševac- Kuća Simića i ovdašnje udruženje Etno Rasina, a ono po čemu se razlikuje od prethodnih aktivnosti organizovanih u okviru ovog projekta, je to što je po prvi put i humanitarnog karaktera.

– U saradnji sa Etno Rasinom realizovali smo dosta radionica posvećenih starim zanatima ali i nekim lepim veštinama koje nisu stari zanati, ali su dovoljno aktuelne da zainteresuju naše sugrađanke.Ovo je druga radionica pletenja u ovoj godini i prva koja je humanitarnog karaktera. Šalove koji budu ovde ispleteni, naše specijalne gošće iz Kola srpskih sestara, darvivaće svojim štićenicima – kazala je Zorana Drašković, kustoskinja Narodnog muzeja Kruševac, dodajući da je kroz obe radionice pletenja u ovoj godini prošlo osamdesetak uglavnom sugrađanki.

Da su se sa zadovljstvom priključile ovoj radionici , kazala je doktorka Darinka Virijević, potpredsednica Kola srpskih sestara.

– U susret novogodišnjim praznicima, posetićemo naše najstarije sugrađane kako bi im podelili pakete u kojima će se, između ostalog, naći i šalovi koji ovde budu ispleteni. Želimo da obiđemo samačka staračka domaćinstva, da vidimo kako žive. Iskustvo kaže da njima to mnogo znači, da im je jako bitno to što neko misli njih i da su im ti susreti i vreme koje provedemo s njima, mnogo važniji od poklona koje im ponesemo. Obično su to usamljeni ljudi, neki i sa teškim životnim pričama, pa ako ništa drugo nema da ih greje, neka ih ugreju ovu šalovi koje su naše sugrađanke s ljubavqu isplele – kazala je doktorka Virijević, te uz ovu, najavila i akciju koju će Kolo srspih sestara organizovati za Materice, kada će u prostorijama udruženja, uz prigodan program, najmlađim sugrađanima biti podeljeni paketići.

Radionica “Vreme darivanja” okupila je i mlado i staro, a iskusne pletilje sa strpljenjem su ovoj veštini učile one koji ne poznaju osnove tehnike pletenja. Da se brzo uči i da je srećna što se priključila ovoj radionici, kazala je jedna od najmlađih učesnica radionice, šesnaestogodišnja Ivana Vasić.

– Starije učesnice su mi pomogle da savladam tehniku pletenja o kojoj nisam ništa znala i sada mogu da kažem da znam da heklam. Srećna sam zbog toga, a još srećnija što znam da će šal koji ispletem na poklon dobiti neka baka ili neki deka. Nastaviću da heklam i trudiću se da i kasnije budem deo ovakvih humanitranih akcija -kazala je Ivana, inače učenica škole Veselin Nikolić.

Dvodnevnu radionicu “Vreme darova”, kao deo već tradicionalnog projekta “Heklala, kazala”, finansijski je podržao Grad Kruševac. Inače, Kuća Simića i Narodni muzej Kruševac tokom poslednjih desetak godina realizovali su brojne projekte koji se odnose na gradsko kulturno nasleđe. Kroz ovu ustanovu kulture godišnje prođe više hiljada posetilaca , a veliki je i broj sugrađana koji su uzeli učešće u projektima realizovanih tokom protekle decenije.

