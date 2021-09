Volonteri govore – Milica Petrović: Bez razmišljanja sam se priključila da pomognem ljudima

Jedna od volonterki koja je pomagala tokom vanrednog stanja, Milica Petrović (28) iz Dvorana, podelila je sa nama svoja iskustva sa terena

Kada je Kovid-19 buknuo i kada je vanredno stanje otpočelo, mnogima, pre svega starijima je bila potrebna pomoć. Mnoštvo volontera se prijavilo da pomaže na jedan ili drugi način. Milica Petrović je jedna od njih i ona je pakovala i raznosila pakete ugroženom stanovništvu i onima koji nisu bili u mogućnosti da sami obezebede sebi potrebne namirnice i lekove.

– Zadatak mi je bio da kontaktiram ljude iz svoje okoline za koje sam mislila da im je asistencija volontera potrebna. To su stariji ljudi koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da brinu o sebi, te je moj zadatak bio da im donosim namirnice i lekove. U okviru mesne zajednice sam i pomagala u pakovanju tih paketa.

Milica Petrović je master pravnih nauka po struci i zaposlena je u jednoj državnoj firmi. Iako nije mogla da nam kaže šta tačno radi, rekla nam je da ju je taj posao svakako motivisao da se priključi volonterima.

– Priroda posla mi je takva. U osnovi posla je pomaganje ljudima, tako da uopšte nisam razmišljala da li da se u toku vanrednog stanja priključim volonterima.

Volontiranje je nije ometalo da i dalje uspešno završava obaveze u svom privatnom životu niti na poslu.

– Ja sam odlazila po pozivu, uzimala spisak i kasnije raznosila namirnice i lekove. Nije mi oduzimalo mnogo vremena, tako da nije remetilo moj život.

Ovaj period je bio izuzetno stresan kako za one kojima je pomoć bila potrebna, tako i za volontere. Namirnice i lekovi nisu bili jedini razlog zašto su se ugroženi nadali poseti volontera, već i prilika da se razmeni par reči. Razgovor i ljudski kontakt su, nažalost, tokom vanrednog stanja prestali da budu svakodnevica.

– Ljudi iz moje okoline su navikli da mogu da se obrate za pomoć, nisu se ni tada ustručavali. Pošto je sve bilo novo i nepoznato, naravno da je postojao strah. Strah od neizvestnosti, kako sa moje strane tako i sa strane ljudi kojima sam pomagala. Ja, ne samo da sam donosila namirnice i lekove, već sam se trudila uvek sa njima da obavim i kratak razgovor, makar se samo dogovorili kada naredni put treba da dođem.

Milica je samo jedan od velikog broja volontera koja je pružila podršku tokom ovog teškog perioda. Njena mlađa sestra Milena je takođe volontirala. Kao i mnogi drugi iz Kruševca i mnogih sela u okolini.

L.S.

Podelite sa nama priče o dobrim ljudima u teškim vremenima

Pandemija korona virusa unela je dramatične promene u život svakog pojedinca i suočila nas sa brojnim problemima, bolom i gubicima. Zbunjenost, nesigurnost, egzistencijalni strahovi, teskoba, usamljenost, nemoć, preovlađujuća su osećanja sa kojima se borimo skoro godinu i po dana. Ipak, čitavo to do sada nepoznato iskustvo, čini se, pobudilo je solidarnost, brigu o komšijama koje do skoro nismo ni poznavali, ujedinjavanje u zajedničkoj nevolji, pažnju od koje smo se davno odvikli. I to je tema naših priča. Pozivamo i vas da sa nama podelite svoje priče i ukažete nam na pozitivne primere iz svog okruženja, koji bi potom mogli da postanu junaci naših novinskih priča. Svoje predloge možete poslati na mejl naše redkacije: [email protected], ili u komentarima na našem sajtu KruševacGrad te na istoimenoj fejsbuk stranici.