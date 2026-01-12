Večeras tradicionalni Božićni koncert

Postavljeno: 12.01.2026

Blagoslovom Mitropolita i Arhiepiskopa kruševačkog Davida, crkva Lazarica poziva na Božićni koncert koji će se održati večeras u Bioskopu sa početkom od 19 časova

Koncert će se održati u Bioskopu Kruševac, a na njemu će nastupiti hor Sveti knez Lazar, Dečiji hor Lazarički kolibrići i dečiji hor Sveti knez Lazar.

Kao gosti će učestvovati hor Miloš Obilić pri hramu Svetog Đorđa u Kruševcu, dečiji hor Kulturnog centra, kao i Teodora i Marko Rajković.

