Večeras tradicionalni Božićni koncert
Postavljeno: 12.01.2026
Blagoslovom Mitropolita i Arhiepiskopa kruševačkog Davida, crkva Lazarica poziva na Božićni koncert koji će se održati večeras u Bioskopu sa početkom od 19 časova
Koncert će se održati u Bioskopu Kruševac, a na njemu će nastupiti hor Sveti knez Lazar, Dečiji hor Lazarički kolibrići i dečiji hor Sveti knez Lazar.
Kao gosti će učestvovati hor Miloš Obilić pri hramu Svetog Đorđa u Kruševcu, dečiji hor Kulturnog centra, kao i Teodora i Marko Rajković.
