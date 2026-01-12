Vreme: Od srede slabljenje jutarnjeg mraza

Danas hladno. U većem delu zemlje pretežno sunčano, a samo još pre podne i sredinom dana na jugu i jugoistoku umereno oblačno uz dalje postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od -4 do +3 °S

Kako ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći ka utorku i u utorak rano ujutru na severu, ali i ponegde na zapadu, usloviti slab sneg ili slabu kišu koja se, kao retka pojava, može lediti na tlu.

U Kruševcu je danas delimično oblačno sa temperaturom od -4°S u jutarnjim satima, dok duva južni vetar brzine 1 m/s.

U utorak ujutro slab i umeren, ponegde još jak mraz. U toku dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na severu i istoku Srbije mestimično slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima, kao retka pojava, može lediti na tlu.

Od srede i jutarnje i dnevne temperature u porastu, a slab jutarnji mraz biće lokalna pojava. U toku dana uglavnom suvo i stabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a od petka počeće da duva košava.