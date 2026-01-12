Izgradnja parka u ulici Slikara Milovanovića

U narednim danima je planiran početak izgradnje parka u ulici Slikara Milovanovića, kod obdaništa Biseri

Kako je prethodno za naš novogodišnji broj magazina najavio gradonačelnik Kruševca, Ivan Manojlović, završen je projekat i obezbeđena su sredstva za njegovu realizaciju, dok je ideju izgradnje parka predložio nekadašnji gradonačelnik Dragi Nestorović.

– Dragi Nestorović je imao jasnu i opravdanu viziju, imajući u vidu veliki broj naših najmlađih sugrađana u tom delu grada. Projekat je pripremljen i završen, sredstva su obezbeđena, a realizacija će započeti tokom 2026. godine.

Kako prenosi Ekapija, radovi bi trebalo da počnu 19. januara, a njihov završetak planiran je do 19. aprila 2026. godine.