U Hitnoj pomoći sve više pacijenata sa simptomima virusnih infekcija

Proteklog vikenda je broj pregleda u Službi hitne medicinske pomoći došao do broja 220, u ambulanti je pregledano 153 pacijenta, dok je na terenu bilo 67 intervencija. Prethodnih sedam dana je ambulantu posetilo 389 pacijenata, a ekipe sun a teren izašle 158 puta

Kod dežurnih lekara javljali su se prvenstveno pacijenti koji su imali simptome akutnih respiratornih virusnih infekcija.

– Simptomatologija pacijenata sa virusnim infekcijama je povišena telesna temperatura, drhtavica, osećaj hladnoće, umor, malaksalost, bol u grlu i sekrecija iz nosa. Takođe su se javljali i pacijenti koji boluju od opstruktivnih bolesti pluća, kao i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, koji su zatražili našu pomoć. Na javnim mestima intervenisali smo kod osoba koje su se povređivale pri padu zbog snega i leda. Dobijali smo pozive i obavljali terenske preglede kod onkoloških pacijenata – objasnila je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara:

Zbog vremenskih uslova savetuje se velika opreznost svih učesnika u saobraćaju, hroničnim pacijentima redovno uzimanje propisane terapije, a kod virusnih respiratornih infekcija i povišene telesne temperature u početku uzimati antipiretike (preparate paracetamola i brufena) i što više toplih napitaka.