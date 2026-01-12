U Hitnoj pomoći sve više pacijenata sa simptomima virusnih infekcija

Postavljeno: 12.01.2026

Proteklog vikenda je broj pregleda u Službi hitne medicinske pomoći došao do broja 220, u ambulanti je pregledano 153 pacijenta, dok je na terenu bilo 67 intervencija. Prethodnih sedam dana je ambulantu posetilo 389 pacijenata, a ekipe sun a teren izašle 158 puta

Kod dežurnih lekara javljali su se prvenstveno pacijenti koji su imali simptome akutnih respiratornih virusnih infekcija.

Simptomatologija pacijenata sa virusnim infekcijama je povišena telesna temperatura, drhtavica, osećaj hladnoće, umor, malaksalost, bol u grlu i sekrecija iz nosa. Takođe su se javljali i pacijenti koji boluju od opstruktivnih bolesti pluća, kao i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, koji su zatražili našu pomoć. Na javnim mestima intervenisali smo kod osoba koje su se povređivale pri padu zbog snega i leda. Dobijali smo pozive i obavljali terenske preglede kod onkoloških pacijenata – objasnila je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara:

Zbog vremenskih uslova savetuje se velika opreznost svih učesnika u saobraćaju, hroničnim pacijentima redovno uzimanje propisane terapije, a kod virusnih respiratornih infekcija i povišene telesne temperature u početku uzimati antipiretike (preparate paracetamola i brufena) i što više toplih napitaka.

